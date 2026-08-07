Η σύλληψη του διευθυντικού στελέχους πραγματοποιήθηκε από αξιωματικούς του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Άρτας.

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας οδηγήθηκε το διευθυντικό στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, το οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι.

Σε βάρος του, αλλά και σε βάρος ενός ακόμη στελέχους που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής καθώς απουσιάζει με άδεια, έχει σχηματιστεί δικογραφία για σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες από τις πράξεις που εξετάζονται έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα.

Η σύλληψη του διευθυντικού στελέχους πραγματοποιήθηκε από αξιωματικούς του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Άρτας, με τη συνδρομή του αντίστοιχου κλιμακίου της Πρέβεζας, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας έρευνας για τα αίτια της φωτιάς.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις στο ΚΥΤ Αράχθου, καθώς και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για το περιστατικό.

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