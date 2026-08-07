Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 37, 45 και 24 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης (05/08) σε περιοχή της Αττικής, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση εισαγωγής, διακίνησης και καλλιέργειας κάνναβης, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, στο πλαίσιο των ερευνών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μέσω αεροπορικών πτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος εντοπίστηκε κατά την άφιξή του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, να μεταφέρει δύο συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 18 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).

Η ποσότητα, όπως αναφέρεται, προοριζόταν να παραδοθεί στους δύο άλλους συλληφθέντες, ηλικίας 45 και 24 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν αναλάβει την περαιτέρω διακίνησή της. Η παράδοση της βαλίτσας με την κάνναβη δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του 45χρονου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 24χρονος, βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

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Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), ειδικός εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας με πλαίσιο αλουμινίου, μετρητής θερμοκρασίας, τρία πλαστικά δοχεία με λίπασμα, καθώς και τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 50 έως 70 εκατοστά.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους 18 κιλών και 60 γραμμαρίων,

εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,

4 δενδρύλλια κάνναβης,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

2 ζυγαριές ακριβείας,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ και

βαλίτσα.

Σημειώνεται ότι ένας από τους κατηγορουμένους έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.