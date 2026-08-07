Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες περιόδους της καλοκαιρινής εξόδου, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι την Παρασκευή (07/08) η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς σε εξέλιξη είναι η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου προς τα νησιά. Οι ροές των επιβατών είναι στο «κόκκινο» στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια να αγγίζει το 100%.

Το Λιμενικό Σώμα συστήνει στους ταξιδιώτες που πρόκειται να ταξιδέψουν μέσα στις επόμενες μέρες να προσέρχονται εγκαίρως στο λιμάνι, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους γύρω δρόμους ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις.

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Σύμφωνα με την εκτιμώμενη κίνηση και τις προκρατήσεις που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια με 27.968 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ το Σάββατο αναμένεται η μεγαλύτερη κίνηση, με 25 δρομολόγια και 31.392 επιβάτες. Την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων, με 34.441 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Ραφήνα. Την Παρασκευή αναμένεται να γίνουν 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, το Σάββατο 14 δρομολόγια με 9.700 επιβάτες και την Κυριακή 15 δρομολόγια με 7.320 επιβάτες.

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Από το λιμάνι του Λαυρίου αναχωρούν σήμερ 12 πλοία με 3.900 επιβάτες, το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί οκτώ δρομολόγια με 3.628 επιβάτες και την Κυριακή 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες.

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Η αυξημένη έξοδος ήταν εμφανής ήδη από χθες. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι με 22.322 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έγιναν 55 δρομολόγια και αναχώρησαν 7.388 επιβάτες. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 7.057 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο οκτώ δρομολόγια με 2.545 επιβάτες.

Οι επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις κορυφαίες περιόδους της καλοκαιρινής εξόδου, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης.