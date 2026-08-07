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Αυξητικές τάσεις από τις αρχές της εβδομάδας-Πού το αποδίδει η Αθήνα.

Συνολικά σε 17 παραβιάσεις με οπλισμένα F-16, UAV, ακόμα και από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, προχώρησε την Πέμπτη η Άγκυρα στο Αιγαίο.Σημειώθηκε μάλιστα και εικονική αερομαχία μεταξύ Λέσβου και Λήμνου.

Η Αθήνα αποδίδει ανεπισήμως την αύξηση των παραβιάσεων στο γεγονός της υπογραφής της συμφωνίας για την είσοδο της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, πάντως, από την Άγκυρα σημειώνουν διαρκώς αυξητική τάση καθώς από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφηκαν 42.

Και να σκεφτεί κανείς πως είναι και καλοκαίρι και πως οι δυο χώρες εξακολουθούν να ομνύουν στη στρατηγική των ήρεμων νερών...

Β.Σκ.