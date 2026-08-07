Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό.

Συναγερμό έχει σημάνει η αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα περισσότερα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται στην Αττική και σε συγκεκριμένους Δήμους.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 54 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 11 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών. Νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς, εκ των οποίων 8 σε ΜΕΘ και 4 σε ΜΑΦ.

Την περίοδο 2026, μέχρι και χθες, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 25 Δήμους της χώρας, σε δέκα Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές, που δεν μπορούν με ασφάλεια να προβλεφθούν. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι Δήμοι που έχουν καταγραφεί κρούσματα

Αχαρνών 2

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 3

Κρωπίας 2

Λαυρεωτικής 1

Μαραθώνος 1

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 7

Παιανίας 1

Παλλήνης 5

Ραφήνας – Πικερμίου 1

Σπάτων – Αρτέμιδος 11

Αγίας Παρασκευής 3

Νέας Ιωνίας 1

Παπάγου – Χολαργού 1

Χαλανδρίου 2

Φυλής 1

Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αθηναίων – 6η Δημοτική Κοινότητα 1

Αθηναίων – 3η Δημοτική Κοινότητα 1

Αθηναίων – 2η Δημοτική Κοινότητα 1

Ηλιούπολης 1

Γλυφάδας 2

Παλαμά 1

Λαρισαίων 3

Τεμπών 1

Υπό διερεύνηση είναι κρούσμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Τρικκαίων 1

Πέλλας 3

Σκύδρας 2

Νέας Ζίχνης 1

Υπό διερεύνηση είναι 4 κρούσματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η 1η και 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ο Δήμος Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών και ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας.

Στους Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Ιός του Δυτικού Νείλου: Μετάδοση και συμπτώματα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή).

Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Μέτρα προστασίας

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές). Συγκεκριμένα:

Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Προσοχή: Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών), άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Η αναλυτική καταγραφή των συμπτωμάτων αποκαλύπτει ότι η εικόνα της σοβαρής νόσου είναι πολύ πιο σύνθετη από έναν απλό πυρετό. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος εμφάνισαν πυρετό, καθώς καταγράφηκε στο 99% των περιπτώσεων. Εξίσου συχνή ήταν η έντονη καταβολή και η γενικευμένη αδυναμία, που αφορούσε το 97% των ασθενών, ενώ το 88% παρουσίασε ρίγος και το 85% ανορεξία.

Τα νευρολογικά συμπτώματα, όμως, ήταν εκείνα που προλόγισαν τη βαριά νόσο. Υπνηλία εμφάνισε το 74% των ασθενών, σύγχυση ή διαταραχές του επιπέδου συνείδησης το 69%, ενώ οι δύο στους τρεις παραπονέθηκαν για έντονη κεφαλαλγία. Επίσης, σε ποσοστό 52% αναφέρθηκε αίσθημα ζάλης, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις εμφάνισαν αυχενική δυσκαμψία ή μηνιγγισμό, εύρημα που συχνά εγείρει την υποψία μηνιγγίτιδας.