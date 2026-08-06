Οι ασκήσεις σε όρθια στάση είναι αποτελεσματική εναλλακτική, καθώς ενεργοποιούν στοχευμένα τους γλουτούς χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά τις αρθρώσεις.

Όσο μεγαλώνουμε η δύναμη των γλουτιαίων μυών είναι καθοριστική για τη διατήρηση της κινητικότητας και της ισορροπίας. Οι γλουτοί συμβάλλουν στο περπάτημα, στη σταθεροποίηση της λεκάνης, την προστασία της μέσης και ενεργοποιούνται σε καθημερινές κινήσεις, όπως το να σηκωθεί κάποιος από μια καρέκλα ή να ανέβει σκάλες. Όταν οι μύες αυτοί εξασθενούν, αυξάνεται η αίσθηση κόπωσης, μειώνεται η σταθερότητα και οι καθημερινές δραστηριότητες γίνονται πιο απαιτητικές.

Αν και τα καθίσματα (squats) θεωρούνται μία από τις πιο γνωστές ασκήσεις για το κάτω μέρος του σώματος, δεν είναι πάντα η ιδανική επιλογή για άτομα άνω των 60 ετών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενοχλήσεις στα γόνατα ή περιορισμένη κινητικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας αναλαμβάνουν οι τετρακέφαλοι, με αποτέλεσμα οι γλουτοί να μην ενεργοποιούνται όσο πρέπει.

Οι ασκήσεις σε όρθια στάση είναι αποτελεσματική εναλλακτική, καθώς ενεργοποιούν στοχευμένα τους γλουτούς χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά τις αρθρώσεις. Παράλληλα, επειδή εκτελούνται σε όρθια θέση, μιμούνται τις κινήσεις της καθημερινότητας, όπως το περπάτημα, η ισορροπία και το ανέβασμα σκάλας.

1. Εκτάσεις ισχίου σε όρθια θέση

{https://www.youtube.com/watch?v=i4rmRxPBmkY}

Η άσκηση αυτή ενεργοποιεί κυρίως τον μέγα γλουτιαίο, τον μεγαλύτερο μυ των γλουτών.

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Πώς εκτελείται:

Σταθείτε όρθιοι κρατώντας μια καρέκλα για στήριξη

Τεντώστε αργά το ένα πόδι προς τα πίσω χωρίς να λυγίζετε τον κορμό

Σφίξτε τους γλουτούς στο τέλος της κίνησης

Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση

Επαναλάβετε εναλλάξ και με τα δύο πόδια.

2. Kickbacks σε όρθια θέση

{https://www.youtube.com/watch?v=9CfgY2s5r84}

Πρόκειται για μια παραλλαγή της προηγούμενης άσκησης, με ελαφρώς μεγαλύτερο εύρος κίνησης

Πώς εκτελείται:

Σταθείτε όρθιοι, κρατώντας μια καρέκλα για στήριξη.

Σηκώστε το ένα πόδι προς τα πίσω με αργή και ελεγχόμενη κίνηση.

Κρατήστε το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο.

Σφίξτε τους γλουτούς στο τέλος της κίνησης.

Κατεβάστε αργά το πόδι και επαναλάβετε με το άλλο.

3. Πλάγιες απαγωγές ποδιού

{https://www.youtube.com/watch?v=7H2p7vNaxnU}

Οι πλάγιες ανυψώσεις ποδιού ενεργοποιούν τον μέσο γλουτιαίο, έναν μικρότερο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό μυ, ο οποίος σταθεροποιεί τα ισχία κατά το περπάτημα και συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας. Η αδυναμία αυτού του μυός συχνά συνδέεται με αστάθεια στην περιοχή των ισχίων και ενοχλήσεις στη μέση.

Πώς εκτελείται:

Σταθείτε όρθιοι δίπλα σε μια καρέκλα για στήριξη.

Σηκώστε αργά το ένα πόδι προς το πλάι.

Κρατήστε τον κορμό όρθιο και σταθερό.

Κατεβάστε αργά το πόδι στην αρχική θέση.

Επαναλάβετε την κίνηση και στις δύο πλευρές.

4. Σύσπαση γλουτών σε όρθια θέση

{https://www.youtube.com/watch?v=OIFuDaNCO68}

Η σύσπαση των γλουτών σε όρθια θέση μπορεί να φαίνεται μια απλή άσκηση, όμως βοηθά το σώμα να μάθει να ενεργοποιεί πλήρως τους γλουτιαίους μύες. Με την πάροδο του χρόνου, πολλοί άνθρωποι χάνουν την ικανότητα να συσπούν δυνατά αυτούς τους μύες, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητά τους σε άλλες ασκήσεις.

Όταν κάποιος μάθει να συσπά αυτούς τους μύες συνειδητά και με έλεγχο, πολλές άλλες ασκήσεις για το κάτω μέρος του σώματος γίνονται πιο αποτελεσματικές.

Πώς εκτελείται: