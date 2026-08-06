Οι δύο δημιουργοί συνδέονται με στενή φιλία.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε ο Νίκος Καρβέλας στα social media, τιμώντας ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, μια κίνηση που προκάλεσε την αντίδραση του ίδιου του Σταύρου Ξαρχάκου.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο συνθέτης κάθεται στο λευκό πιάνο του στούντιό του και ερμηνεύει με το δικό του ύφος το διαχρονικό «Έξω φυσάει και βρέχει» - σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και πρώτη εκτέλεση από τον Σταμάτη Κόκοτα).

{https://www.instagram.com/p/DblUrJIsnj2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again}

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αναδημοσίευσε το βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, σε μια όμορφη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού.

Οι δύο δημιουργοί συνδέονται και με στενή φιλία. Ο Νίκος Καρβέλας με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, έδωσαν πρόσφατα το «παρών» στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδειο - όπου τραγούδησε η σύζυγός του, Ηρώ Σαΐα - και φωτογραφήθηκαν μαζί στα καμαρίνια, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν τις οικογένειές τους.