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Ένα νέο και πιο ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα προς το τέλος της εβδομάδας.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου, χωρίς να αποκλείονται τοπικοί όμβροι και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Το σκηνικό, ωστόσο, αλλάζει από το Σάββατο, καθώς η ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που ευνοούνται από τη ζέστη - όπως τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας προς τα Γιαννιτσά, ο θεσσαλικός κάμπος, περιοχές γύρω από το Αγρίνιο και το Κρανίδι Αργολίδας.

Η ίδια έκανε λόγο για ένα «περίεργο κοκτέιλ από μελτέμια και ζέστη», επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ξηρές, ενώ έμφαση στην ενίσχυση των βοριάδων έδωσε στην πρόγνωσή του και ο Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας για ακόμη και 8 μποφόρ στην Αττική.

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Υπενθυμίζεται πως και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είχε μιλήσει για ζέστη η οποία επρόκειτο να κορυφωθεί από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου. Είχε μάλιστα αναφερθεί ξεχωριστά στη Λαμία, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αθήνα είχε σημειώσει πως ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά δεδομένα.

{https://x.com/KolydasT/status/2084571602381918349}

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική και νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 7/8

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 8/8

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 9/8

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.