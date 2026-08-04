Σταθερό το σκηνικό του καιρού, 38άρια στην ηπειρωτική Ελλάδα και μελτέμια στο Αιγαίο - H πρόγνωση του Ζιακόπουλου για τις επόμενες μέρες.

Ο καιρός μπαίνει για τα καλά σε αυγουστιάτικη διάθεση με τον υδράργυρο να παίρνει εκ νέου την ανιούσα και η ζέστη να κάνει την εμφάνισή της. Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του σημειώνει ότι το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών συνοψίζεται στο χαρακτηρισμό «αυγουστιάτικες μέρες με καιρική ομοιομορφία» καθώς βασικό γνώρισμα θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας και τα μελτέμια.

Το σύνηθες καιρικό μοτίβο του Αυγούστου δεν θα απουσιάζει και φέτος οπότε ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και βόρειοι άνεμοι που διατηρούνται κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές θα μας οδηγήσουν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς. Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο κατά 1 με 2 βαθμούς, κυρίως προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι ενδέχεται να ενισχυθούν ελαφρά στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στη ΒΔ Ευρώπη επηρεάζει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Σκωτία και τη Σκανδιναβία. Συνθήκες ήπιου καύσωνα επικρατούν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τις περισσότερες χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β-ΒΔ Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο παρουσιάζει εμμονή, με συνέπεια τη διατήρηση του Β-ΒΑ ρεύματος με βασική ένταση στα ανατολικά και νότια 5 με 6 μποφόρ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κυμανθούν από 36 ως 38 βαθμούς, με αποτέλεσμα η ζέστη να είναι αισθητή ιδιαίτερα στη Δ. Ελλάδα και τη Μακεδονία.

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Την Πέμπτη (6/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι. Ως προς τους ανέμους και τη θερμοκρασία, δεν προβλέπονται αξιόλογες αλλαγές. Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, επισημαίνονται: (α) η κατά 1 με 2 βαθμούς άνοδος της θερμοκρασίας (βασικά το Σάββατο) και (β) η μικρή ενίσχυση των βόρειων ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.