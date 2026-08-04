Αλλά όχι και από την τηλεόραση.

Η Μισέλ Φάιφερ λέει ότι αποσύρεται από τον κινηματογράφο, έπειτα από μια εντυπωσιακή καριέρα 48 ετών και 50 ταινιών με ερμηνείες που έχουν λάβει εγκωμιαστικά σχόλια.



Η Φάιφερ έκανε το ντεμπούτο της με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Grease 2 του 1982, αλλά πραγματικά απέδειξε τις υποκριτικές της ικανότητες ως Elvira Hancock στο Scarface, δίπλα στον τεράστιο Αλ Πατσίνο.

Τώρα, λέει σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, ότι βάζει μια τελεία στις ταινίες.

«Ποτέ ξανά δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία, το ορκίζομαι στον Θεό. Θέλω μόνο να κάνω ομαδικά έργα. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, το αγαπώ τόσο πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φάιφερ κέρδισε μια υποψηφιότητα για Emmy για τον υποστηρικτικό της ρόλο στην σειρά Margot's Got Money Troubles, όπου υποδύεται την Shyanne Millet, τη σνομπ και επιφανειακή μητέρα της Margot (Ελ Φάνινγκ) που στα νεανικά της χρόνια δούλευε στα Hooters. Η Shyanne κάνει το καλύτερο που μπορεί για να υποστηρίξει την κόρη της, η οποία περνά δύσκολα προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα ως μονογονέας.

{https://youtu.be/AjI52haEerU?si=K1oo5Uz8OuoKXZOa}

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Η ηθοποιός έχει λίγες τηλεοπτικές συμμετοχές, όπως στο Delta House και B.A.D. Cats στις αρχές της καριέρας της και στα The First Lady (2022) και The Madison (2026). Στην τελευταία της τηλεοπτική δουλειά, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 2024, φαίνεται να νιώθει πολύ καλά επαινώντας το καστ της σειράς, ειδικά τις συμπρωταγωνίστριές της, μεταξύ των οποίων και η Νικόλ Κίντμαν.



Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της, η Μισέλ Φάιφερ έχει κάνει ορισμένα διαλείμματα, όπως το 2002 για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, επιστρέφοντας στην ενεργό δράση το 2007 με τα Stardust, Hairspray και I Could Never Be Your Woman. Το 2013, έκανε ακόμα μια παύση τεσσάρων ετών, επιστρέφοντας στη συνέχεια με τρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Where Is Kyra?, Mother! και Murder on the Orient Express το 2017.



Επίσης την είδαμε στις ταινίες Ant-Man του MCU, ενώ το 2025 πρωταγωνίστησε στην χριστουγεννιάτικη κωμωδία Oh. What. Fun.

Προς το παρόν, η Φάιφερ είναι πλήρως αφοσιωμένη στην σειρά Margot's Got Money Troubles η οποία ανανεώθηκε για μια δεύτερη σεζόν από την Apple TV.