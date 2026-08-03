Οι προβολές των ταινιών πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει τις επιτυχημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema και Park your Cinema Kids, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο.



Φέτος, το ενήλικο κοινό απολαμβάνει δημοφιλή «μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια» σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.



Στο πρόγραμμα του Αυγούστου ξεχωρίζουν τέσσερα εμβληματικά μιούζικαλ με σπουδαίους πρωταγωνιστές (Καμπαρέ, Τραγουδώντας στη βροχή, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη και Mamma Mia!), ενώ τον Σεπτέμβριο οι προβολές ολοκληρώνονται με τη μεγάλη επιτυχία κινουμένων σχεδίων Λίλο & Στιτς και την ταινία ύμνο στη φιλία Στάσου πλάι μου.



Το πρόγραμμα προβολών πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το οποίο υποστηρίζει την πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ.



Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει ως εξής:

Park Your Cinema

Μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Στο φετινό πρόγραμμα του Park Your Cinema, το μιούζικαλ δεν είναι απλώς θεματική επιλογή. Είναι στάση. Μια κινηματογραφική γλώσσα που δεν φοβάται την υπερβολή, που μετατρέπει το συναίσθημα σε ρυθμό και μελωδία. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναδρομή, αλλά για μια υπενθύμιση ότι το τραγούδι στο σινεμά υπήρξε πάντα πράξη ελευθερίας. Από το Singin’ in the Rain μέχρι το Mamma Mia!, ένα είναι βέβαιο: όταν τα λόγια δεν φτάνουν, αρχίζει η μουσική.



Παρασκευή 7 Αυγούστου, 21.00

Καμπαρέ / Cabaret (1972)

Σκηνοθεσία: Bob Fosse

Πρωταγωνιστούν: Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem, Joel Grey, Marisa Berenson

Η ταινία παρακολουθεί την Αμερικανίδα Σάλι Μπόουλς, τραγουδίστρια στο θρυλικό Kit Kat Klub, στο Βερολίνο της δεκαετίας του 1930, την περίοδο που οι Ναζί ανεβαίνουν στην εξουσία. Σε μια πόλη στα πρόθυρα κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, η απαστράπτουσα νυχτερινή ζωή αντιπαραβάλλεται με την υποβόσκουσα σκιά του φασισμού. Μέσα σε αυτόν τον ηδονιστικό κόσμο, η διαφυγή από την πραγματικότητα, η ηθική αμφισημία και η σαγηνευτική γοητεία της ψυχαγωγίας αποτυπώνονται στην υπνωτική και κυριαρχική ερμηνεία της Liza Minnelli. Λαμπερό στην όψη και δυσοίωνο ταυτόχρονα, το Καμπαρέ παραμένει ένα καθηλωτικό και επίκαιρο πορτρέτο της παρακμής, της ψευδαίσθησης και της επικείμενης απειλής. Η ταινία απέσπασε συνολικά οκτώ βραβεία Όσκαρ, ανάμεσά τους Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Μοντάζ, Μουσικής, Φωτογραφίας και Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρασκευή 14 Αυγούστου, 21.00

Τραγουδώντας στη βροχή / Singin’ in the Rain (1952)

Σκηνοθεσία: Stanley Donen, Gene Kelly

Πρωταγωνιστούν: Gene Kelly, Donald O’ Connor, Debbie Reynolds

Εξαιρετικό δείγμα της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, το Τραγουδώντας στη βροχή είναι ένα κλασικό μιούζικαλ, με πρωταγωνιστή τον Gene Kelly. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και παρακολουθεί ένα ξεκαρδιστικό χάος καθώς οι σταρ των βωβών ταινιών προσπαθούν να προσαρμοστούν στον κόσμο του ομιλούντος κινηματογράφου. Ο Ντον, μαζί με τον φίλο του Κόσμο και τη ανερχόμενη ηθοποιό Κάθι, καταστρώνουν ένα έξυπνο σχέδιο για να μετατρέψουν μια πιθανή καταστροφή σε θρίαμβο. Αξέχαστα τραγούδια, αριστοτεχνικά χορευτικά νούμερα και σεκάνς που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά αποτελούν τα κύρια συστατικά αυτού του μοναδικού μιούζικαλ, που χαρακτηρίζεται από τη γοητεία, τον ρομαντισμό και τη μαγεία του παλιού Χόλιγουντ.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 21 Αυγούστου, 21.00

Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη / New York, New York (1977)

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Πρωταγωνιστούν: Liza Minnelli, Robert De Niro, Lionel Stander

Ένα σαρωτικό μιούζικαλ με τζαζ επιρροές που διαδραματίζεται στην πολύβουη Νέα Υόρκη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο φιλόδοξος σαξοφωνίστας Τζίμι συναντά τη χαρισματική τραγουδίστρια Φρανσίν και ξεκινούν μια παθιασμένη σχέση με θεμέλιο την κοινή τους αγάπη για τη μουσική. Καθώς οι καριέρες τους εκτοξεύονται, βιώνουν τα πάνω και τα κάτω της ζωής επί σκηνής, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται από τους πειρασμούς της διασημότητας. Μία ταινία που μας προσκαλεί να ζήσουμε τη μαγεία, τον ρυθμό και το δράμα της πόλης που ποτέ δεν κοιμάται. Οι Robert De Niro και Liza Minnelli πρωταγωνιστούν και ο Martin Scorsese σκηνοθετεί μία ταινία – φόρο τιμής στην πιο κινηματογραφική αμερικανική μεγαλούπολη.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Κυριακή 30 Αυγούστου, 21.00

Mamma Mia! (2008)

Σκηνοθεσία: Phyllida Lloyd

Πρωταγωνιστούν: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgard, Colin Firth, Julie Walters, Christine Baranski

Το απόλυτο καλοκαιρινό μιούζικαλ! Η Σόφι ονειρεύεται τον τέλειο γάμο και έχει μόνο μία επιθυμία: να τη συνοδεύσει ο πατέρας της στην εκκλησία. Το μόνο που μένει είναι να ανακαλύψει ποιος είναι ο πατέρας της… H βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep ηγείται ενός λαμπερού καστ σε μια μουσική γιορτή όπου παρελαύνουν μαμάδες, κόρες και μπαμπάδες, αληθινές αγάπες που χάθηκαν και καινούργιες αγάπες που βρέθηκαν. Βασισμένο στην τεράστια θεατρική επιτυχία του Broadway και πλημμυρισμένο από τις μεγάλες επιτυχίες των ABBA, το Mamma Mia! δεν θα σας αφήσει να ξεκολλήσετε από το τραγούδι και τον χορό. Ορισμένες ταινίες κατέχουν τη μυστική συνταγή του κεφιού, της αισιοδοξίας και της καλής διάθεσης: το Mamma Mia! είναι σίγουρα μια από αυτές.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Park Your Cinema Kids

Το φετινό Park Your Cinema Kids αντλεί την έμπνευσή του από το καλοκαιρινό σύμπαν του Lilo & Stitch, μιας ιστορίας για τη φιλία, την οικογένεια (ohana) και το πώς βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινά σκηνικά: νησιά, παραλίες, βυθούς, κατασκηνώσεις και γειτονιές που αδειάζουν από σχολικές υποχρεώσεις και γεμίζουν ελευθερία.

Σάββατο 8 Αυγούστου, 21.00

Βίρα τις Άγκυρες / Anchors Up (2017)

Σκηνοθεσία: Simen Alsvik, Will Ashurst

Κατά τη διάρκεια μιας τρομερής καταιγίδας, ο Ελάϊας, ένα θαρραλέο διασωστικό πλοίο, σώζει ένα πλοίο που κινδυνεύει. Αμέσως, του προτείνεται μια καινούργια δουλειά, για την οποία θα πρέπει να μετακομίσει και να αφήσει πίσω τους αγαπημένους του φίλους. Ένα βράδυ, ο Ελάϊας μπλέκει σε ένα καυγά με μια τοπική συμμορία και ανακαλύπτει ότι η συμμορία εξορύσσει ένα παράνομο πολύτιμο μέταλλο, το οποίο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα που επηρεάζουν τον καιρό. Ο Ελάϊας σύντομα θα ανακαλύψει ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να μπορέσει να ξεσκεπάσει αυτή την παράνομη επιχείρηση εξόρυξης είναι η βοήθεια των παλιών του φίλων.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 15 Αυγούστου, 21.00

Φάρμα των Ζώων / Cattle Hill (2018)



Σκηνοθεσία: Lise I. Osvoll

Η Κλάρα είναι μια μικρή αγελάδα που ζει στην πόλη με τη μαμά της και το όνειρό της είναι να γίνει αστέρι της μουσικής. Μια μέρα λαμβάνει μια επιστολή από τον πατέρα της τον οποίο δεν έχει δει εδώ και πολλά χρόνια και ταξιδεύει στην ύπαιθρο για να τον συναντήσει. Εκεί, βοηθάει να σώσει το αγρόκτημα του από έναν άπληστο επιχειρηματία, κάνει τον πρώτο της φίλο και καταλαβαίνει ότι μπορεί κανείς να είναι ένα αστέρι με πολλούς άλλους τρόπους από ό, τι φανταζόταν.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 22 Αυγούστου, 21.00

Ο Δελφινομικρούλης / Dolphin Boy (2022)

Σκηνοθεσία: Mohammad Kheirandish

Όπως ο Ταρζάν έγινε μύθος μεγαλώνοντας στα δάση με τα άγρια ζώα, έτσι και ο Δελφινομικρούλης μεγαλώνει στον βυθό της θάλασσας παρέα με τα δελφίνια. Όλοι μαζί ζουν χαρούμενα, ενθουσιάζοντας τον θαλάσσιο κόσμο με τα αστεία κόλπα τους. Μια μέρα, όμως, η γαλήνη του όμορφου μικρού τους σύμπαντος απειλείται από ένα κακό χταπόδι. Με τη βοήθεια ενός καλού καπετάνιου και του αγαπημένου του δελφινιού, το αγόρι αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες που συναντά, από τον βυθό της θάλασσας μέχρι τα μυστηριώδη μακρινά νησιά.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 29 Αυγούστου, 21.00

Η Μικρή Γοργόνα / The Little Mermaid (2023)

Σκηνοθεσία: Rob Marshall

Πρωταγωνιστούν: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem

Στο εντυπωσιακό live-action ριμέικ της Disney, η θρυλική Μικρή Γοργόνα παίρνει τη μορφή της Halle Bailey και τραγουδά στα ελληνικά με τη φωνή της Μαρίνας Σάττι. Η ταινία μας ταξιδεύει στον καθηλωτικό υποβρύχιο κόσμο του κλασικού παραμυθιού του Hans Christian Andersen και αναβιώνει το βραβευμένο με Όσκαρ μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων. Τη μουσική υπογράφει ο καταξιωμένος συνθέτης Alan Menken που είχε βραβευτεί με δύο Όσκαρ για τη μουσική της πρωτότυπης ταινίας.



H Άριελ, η όμορφη γοργόνα και μικρότερη κόρη του Βασιλιά Τρίτωνα, λαχταράει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα. Όταν επισκέπτεται την επιφάνεια, ερωτεύεται τον περιπετειώδη Πρίγκιπα Έρικ. Παρόλο που οι γοργόνες απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, η Άριελ πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά της. Κάνει συμφωνία με την κακιά μάγισσα της θάλασσας Ούρσουλα, η οποία της δίνει μια ευκαιρία να δει τι συμβαίνει στη στεριά, αλλά τελικά βάζει τη ζωή της – και το στέμμα του πατέρα της – σε κίνδυνο.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 20.30

Στάσου Πλάι Μου / Stand By Me (1986)

Σκηνοθεσία: Rob Reiner

Πρωταγωνιστούν: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland

Τέσσερα νεαρά αγόρια ξεκινούν τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους, όταν αποφασίζουν να το σκάσουν από τα σπίτια τους για να βρουν το πτώμα ενός αγοριού που άκουσαν τυχαία ότι κείτεται νεκρό δίπλα στις γραμμές του τρένου. Στο ταξίδι τους αυτό προσπαθούν να επουλώσουν τις προσωπικές τους πληγές, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν μια συμμορία από μεγαλύτερα αγόρια που διεκδικούν κι αυτά με τη σειρά τους τη δόξα της ανακάλυψης του νεκρού αγοριού. Ο Rob Reiner σκηνοθετεί μια από τις σπουδαιότερες ταινίες για την αξία της φιλίας, μεταφορά στον κινηματογράφο του κλασικού μυθιστορήματος ενηλικίωσης του Stephen King.

H ταινία προβάλλεται με υπότιτλους.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 20.30

Lilo & Stitch / Λίλο & Στιτς (2002)



Σκηνοθεσία: Dean DeBlois, Chris Sanders

Η ταινία που άνοιξε τον φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park your Cinema Kids στη live-action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Πρόκειται για το Λίλο & Στιτς, την ξεκαρδιστική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney που κέρδισε τις καρδιές όλου του κόσμου με τη συγκινητική πλοκή της και τους ασυνήθιστους χαρακτήρες της!

Η Λίλο είναι μια μικρή Χαβανέζα που ψάχνει για έναν φίλο που δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ. Ο Στιτς είναι ένα εξωγήινο πλάσμα, αποτέλεσμα ενός γενετικού πειράματος, που κατέληξε στη Γη για να κρυφτεί, καθώς στον πλανήτη του καταζητείται. Η Λίλο τον υιοθετεί νομίζοντας ότι είναι σκύλος! Ο Στιτς αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί και να παίξει τον ρόλο του όσο το δυνατόν καλύτερα. Μια ιδιαίτερη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ τους, που η Λίλο ονομάζει «οχάνα». Πρόκειται για μια χαβανέζικη λέξη που σημαίνει «οικογένεια» και που καταφέρνει να αγγίξει την καρδιά του Στιτς και να τον κάνει να αποκτήσει ανθρώπινα συναισθήματα.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Πληροφορίες

Park your Cinema & Park Your Cinema Kids

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.