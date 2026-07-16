Μια ολονύκτια καλοκαιρινή γιορτή, κάτω από το φως του φεγγαριού με προβολές, silent disco, παιχνίδι, καγιάκ στο Κανάλι και άλλες δωρεάν δραστηριότητες.

Το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), για μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.



Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στην Πανσέληνο του Κόκκινου Ελαφιού, το κοινό θα ζήσει μια νύχτα γεμάτη σασπένς και κινηματογραφική μαγεία μέσα από τέσσερις ταινίες που σημάδεψαν τη συλλογική φαντασία και επανακαθόρισαν την έννοια του blockbuster.



Από την αδρεναλίνη του Jaws και το δέος του Jurassic Park, έως την παιγνιώδη περιπέτεια του Hook και τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Poltergeist, ο Spielberg αποδεικνύει τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τεχνική δεξιοτεχνία με καθαρή κινηματογραφική απόλαυση.





Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους: silent disco πάρτι, βόλτες με καγιάκ στο Κανάλι, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλογισμός, yoga, Κυνήγι Θησαυρού για ενήλικες μέσα από τη δημιουργική συνεργασία του ΚΠΙΣΝ με το Aperol και πολλά ακόμη περιμένουν όσες και όσους έχουν διάθεση να περάσουν μια νύχτα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέα το γεμάτο φεγγάρι.

Απαραίτητος εξοπλισμός: υπνόσακοι, αντικουνουπικά και όρεξη για ξενύχτι…. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Μαραθώνιος ταινιών ως το ξημέρωμα

Αφιέρωμα στον Steven Spielberg

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα προβολών:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

21.15 Κάπτεν Χουκ / Hook (1991)

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Πρωταγωνιστούν: Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg Πρωταγωνιστούν: Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts 23.45 Jurassic Park (1993)

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Πρωταγωνιστούν: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg Πρωταγωνιστούν: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum 02.00 Τα Σαγόνια του Καρχαρία / Jaws (1975)

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Πρωταγωνιστούν: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg Πρωταγωνιστούν: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss 04.30 Το Πνεύμα του Κακού / Poltergeist (1982)

Σκηνοθεσία: Tobe Hooper

Σενάριο: Steven Spielberg

Πρωταγωνιστούν: JoBeth Williams, Heather O’ Rourke, Craig T. Nelson

Silent Disco πάρτι και Face Painting

22.00 - 03.00, Μεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας



Στον Μεσογειακό Κήπο στήνεται ένα διαφορετικό πάρτι με πολλή μουσική, καθόλου ηχεία, fluo make-up και πολλά ασύρματα ακουστικά! Δύο DJs μιξάρουν ζωντανά διαφορετικά είδη μουσικής και το κοινό μπορεί να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένας πρωτότυπος τρόπος έκφρασης όπου όλοι μαζί (και μόνοι) χορεύουν και διασκεδάζουν σε ένα υπαίθριο club όπου -όταν βγουν τα ακουστικά- επικρατεί απόλυτη ησυχία. Τα Silent Disco πάρτι έγιναν ευρέως γνωστά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όταν εμφανίστηκαν στο Glastonbury Festival και από κει και πέρα τα κινητά «βουβά» πάρτι άρχισαν να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία.



DJ Sets: Fotini Galani & Nype

Face Painting: Moutzoures

Game Zone

Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

19:00 - 03:00 επιτραπέζια παιχνίδια

21:00 - 02:00 Πες Βρες



Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

Ανακαλύψτε τον κόσμο των ομαδικών παιχνιδιών και ζήστε με τους φίλους ή την οικογένειά σας συναρπαστικές στιγμές.



Το παιχνίδι ερωτήσεων «Πες Βρες» συνδυάζει γνώσεις, οξυδέρκεια και ανταγωνισμό, προσφέροντας άφθονο γέλιο και διασκέδαση σε όλη την παρέα. H ομάδα του «Πες Βρες» έχει σχεδιάσει ένα παιχνίδι ειδικά για το Full Moon Sleepover με τις ερωτήσεις να προβάλλονται σε οθόνη και με έναν παρουσιαστή να συντονίζει το κοινό. Επιπλέον, κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής, φαντασίας και επιδεξιότητας προσφέρονται για όλες τις ηλικίες και θα σας καθηλώσουν εποικοδομητικά, για ώρες, συνδυάζοντας σκέψη, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία.

Καγιάκ στο Κανάλι

19.00 - 03.00, Κανάλι



Ελεύθερη συμμετοχή, με σειρά προτεραιότητας



Για ενήλικες και παιδιά 10 ετών και άνω



Για συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενήλικα.



Μια μαγευτική βόλτα, κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του ΚΠΙΣΝ και, ταυτόχρονα, μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με το καγιάκ.

Πρωινή Yoga και Διαλογισμός στα Νότια Μονοπάτια

Νότια Μονοπάτια, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Yoga: 06.00 - 07.00

Διαλογισμός: 07.00 - 07.20

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας



Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga.



Μετά από μια «κινηματογραφική» διανυκτέρευση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινάς τη μέρα από μια πρωινή yoga με διαλογισμό στο φως της ανατολής.



Η Νικόλ Ιωαννίδου, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη γιόγκα και τη διδασκαλία, θα καθοδηγήσει μια πρακτική κατάλληλη για όλα τα επίπεδα, που θα περιλαμβάνει Yoga Flow την ώρα της ανατολής και καθοδηγούμενο διαλογισμό στον ήλιο, με στόχο τη χαλάρωση, την ανοιχτοσύνη και την εσωτερική ισορροπία.



Σας περιμένουμε να καλωσορίσουμε μαζί τη νέα μέρα μέσα από μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και σύνδεσης με τον εαυτό και τη φύση!



Εισηγήτρια: Νικόλ Ιωαννίδου, ιδρύτρια του The Y Program και του Essentia Festival

Κυνήγι Θησαυρού για ενήλικες

21.00 – 02.00, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Σημεία εκκίνησης: Canal & Στίβος

Ποιος είπε ότι το κυνήγι θησαυρού είναι μόνο για παιδιά;



Το ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με το Aperol, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό Κυνήγι Θησαυρού για ενήλικες, σχεδιασμένο να προσφέρει μια βραδιά γεμάτη περιπέτεια, συνεργασία και διασκέδαση. Κάτω από το φως του φεγγαριού, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα κληθούν να εξερευνήσουν διαφορετικές γωνιές του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, να λύσουν απαιτητικούς γρίφους και να ακολουθήσουν κρυμμένα στοιχεία. Αν αγαπάς τα μυστήρια, τις σπαζοκεφαλιές και τις μοναδικές εμπειρίες στην πόλη, τότε αυτό το Κυνήγι Θησαυρού είναι η ιδανική ευκαιρία να ζήσεις μια βραδιά διαφορετική από τις συνηθισμένες και - φυσικά - να διεκδικήσεις συλλεκτικά δώρα με την υπογραφή του Aperol.



Πληροφορίες

Full Moon Sleepover

29 Ιουλίου, από τις 19.00

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Kέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη



