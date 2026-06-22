Δείτε φωτογραφίες από τη μαγική συναυλία του David Byrne στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού καλοκαιριού εκτυλίχθηκε χθες στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, με τους Deadletter, Nation of Language και τον μοναδικό David Byrne να συνθέτουν μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά.

Την αρχή έκαναν οι Deadletter, επιβεβαιώνοντας γιατί συγκαταλέγονται στα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της βρετανικής σκηνής. Με ένταση, αυτοπεποίθηση και χαρακτηριστική σκηνική παρουσία, παρουσίασαν ένα σετ που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

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Στη συνέχεια, οι Nation of Language εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κέρδισαν το κοινό με τον υποβλητικό συνδυασμό synth-pop και post-punk που τους έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο συναρπαστικά συγκροτήματα της γενιάς τους.

Το φινάλε ανήκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον David Byrne. Συνοδευόμενος από την εξαιρετική μπάντα του, παρέδωσε ένα καθηλωτικό show υψηλής αισθητικής, όπου η μουσική, η κίνηση και το θεατρικό στοιχείο συνυπήρχαν με τρόπο απόλυτα φυσικό.

Αντλώντας υλικό τόσο από τη σπουδαία προσωπική του διαδρομή όσο και από την ανεκτίμητη παρακαταθήκη των Talking Heads, ο Byrne κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Από το εναρκτήριο Heaven και τα Strange Overtones, (Nothing But) Flowers και Independence Day, μέχρι το εντυπωσιακό κλείσιμο με τα Psycho Killer, Life During Wartime, Once in a Lifetime, Everybody’s Coming To My House και Burning Down The House, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή της ζωντανής μουσικής, από εκείνες που μένουν στη μνήμη πολύ μετά το τελευταίο χειροκρότημα.

To setlist της συναυλίας του David Byrne

Heaven

(Talking Heads song)

Everybody Laughs

And She Was

(Talking Heads song)

Strange Overtones

(Brian Eno & David Byrne cover)

Houses in Motion

(Talking Heads song)

T Shirt

(Nothing but) Flowers

(Talking Heads song)

This Must Be the Place (Naive Melody)

(Talking Heads song)

What Is the Reason for It?

Like Humans Do

When We Are Singing

Independence Day

Slippery People

(Talking Heads song)

I Met the Buddha at a Downtown Party

My Apartment Is My Friend

Air

(Talking Heads song)

Psycho Killer

(Talking Heads song)

Life During Wartime

(Talking Heads song)

Once in a Lifetime

(Talking Heads song)





Encore:

Everybody's Coming to My House

Burning Down the House