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Ο ερμηνευτής αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ακόμη μία συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη ακυρώθηκε λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε με την υγεία του ο ερμηνευτής και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η σχετική απόφαση αφορά την εμφάνισή του στο θέατρο Ολυμπίας Φλόκα, που είχε προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2026.

Η παραγωγή, μέσω ανάρτησης στα social media ανακοίνωσε την αναβολή της και ενημέρωσε τους θαυμαστές του Μιχάλη Χατζηγιάννη ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία της συναυλίας, καθώς αναπροσαρμόζεται το συνολικό πρόγραμμα των εμφανίσεών του.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανακοίνωση εκ της παραγωγής – Αναβολή συναυλίας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, στην οποία υποβλήθηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για λόγους υγείας, η προγραμματισμένη συναυλία της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026, στο Θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ Φλόκα, αναβάλλεται.

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Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος εμφανίσεων του καλλιτέχνη.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

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Η αποκάλυψη του Μιχάλη Χατζηγιάννη για την υγεία του

Σε ανάρτηση που έκανε ο ερμηνευτής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης που έλαβε, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση χολοκυστεκτομής.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας.

Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους.

Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!».

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