Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τους στίχους του εμβληματικού τραγουδιού «Γιάννη τον Φονιά», καθώς ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι απαγόρευσε την ερμηνεία του τραγουδιού.

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η Καίτη Γαρμπή αναφορικά με το γεγονός ότι ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε να απαγγείλει αντί να ερμηνεύσει τραγουδιστά τους στίχους του σπουδαίου συνθέτη, Μάνου Χατζιδάκι, στο τραγούδι «Γιάννης τον Φονιά».

Η καλλιτέχνιδα, εκφράζει ανοιχτά τη στήριξή της προς τον συνάδελφό της, τονίζοντας ότι τραγούδια έχουν δημιουργηθεί για να ακούγονται και η κληρονομιά των σπουδαίων δημιουργών δεν μπορεί να περιοριστεί πίσω από νομικές αποφάσεις και εξώδικα.

Στην ανάρτηση που έκανε η Καίτη Γαρμπή το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά, τον οποίον επέλεξαν ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους.

Αυτό που μας ορίζει η μία νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει «Τον Γιάννη του Φονιά», είναι μία μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη ας.

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Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται! Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά.

Καίτη Γαρμπή».

Πιο συγκεκριμένα, ο Μανώλης Μητσιάς κατά τη διάρκεια της συναυλίας αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς δεν του επετράπη να ερμηνεύσει τραγουδιστά τον «Γιάννη τον Φονιά», το εμβληματικό τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη φωνή του εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

Η επιμελήτρια της συναυλίας, Αγαθή Δημητρούκα, ανέφερε ότι η απαγόρευση είχε γνωστοποιηθεί και επίσημα μέσω εξωδίκου προς την παραγωγή.

Στη συναυλία του, ο Μανώλης Μητσιάς, επέλεξε να απαγγείλει το εμβληματικό τραγούδι με το κοινό να το τραγουδά αυθορμήτως και τον ίδιο να αναφέρει συγκινημένος: «Είναι η πρώτη φορά από το 1977 που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλω».

Η απάντηση του Μανώλη Μητσιά

Ο ερμηνευτής μιλώντας στο ogdoo.gr, εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για το γεγονός, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά με ακούσματα και δημιουργίες του Μάνου Χατζιδάκι. Παράλληλα, εξήγησε ότι τη λύση στον προβληματισμό την έδωσε το κοινό, καθώς οι παραβρισκόμενοι τραγούδησαν εμβληματικό κομμάτι του Χατζιδάκι, με τον ίδιο να τους παρατηρεί χωρίς να μπορεί να τους συνοδεύσει με τη φωνή του.