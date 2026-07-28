Ως γνωστόν ο συσχετισμός στην ΚΕΔΕ είναι 65% γαλάζιας προέλευσης και επιρροής Δήμαρχοι», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Για αυτοαρχισμό και αλαζονεία χωρίς όριο κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τον αποκλεισμό της ΚΕΔΕ και της ΕΔΕΥΑ από την ακρόαση των φορέων στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία, όπως αναφέρει.

Σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η ΚΕΔΕ και η ΕΔΕΥΑ αποκλείσθηκαν από την ακρόαση φορέων στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ως γνωστόν ο συσχετισμός στην ΚΕΔΕ είναι 65% γαλάζιας προέλευσης και επιρροής Δήμαρχοι».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης συνεχίζει λέγοντας: «Λίγη ντροπή δεν υπάρχει σ αυτό το λεγόμενο «επιτελικό κράτος»; Είναι δυνατόν να αποκλείονται ακόμα και «γαλάζιοι» αιρετοί επειδή απλώς δεν ευθυγραμμίζονται με την κυβέρνηση για την υποχρεωτική συγχώνευση ολόκληρων νομών ΔΕΥΑ με τις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αντίστοιχα; Κι όμως είναι».

Καταλήγει δε, στο εξής «παράδοξο, το μπάχαλο αλλά και τη μεθόδευση» όπως λέει χαρακτηριστικά. «Το Υπουργείο Εσωτερικών ψήφισε λίγες μέρες τον περίφημο Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση, ο οποίος αναφέρεται σε προαιρετικές συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ με ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ με την σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων ΟΤΑ, το Υπουργείο Ενέργειας στο σχέδιο νόμου αναφέρεται σε υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. Αυταρχισμός και αλαζονεία χωρίς όριο!» κλείνει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

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