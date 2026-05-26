Η ΕΥΔΑΠ προχωρά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με την πρόσληψη 40 στελεχών εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού μέσω συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας που έχει κηρυχθεί στην περιοχή δραστηριότητάς της.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου ύδρευσης και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης στην Αττική.

Στόχος της ενίσχυσης είναι η αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε ζητήματα αποκατάστασης διαρροών, η υποστήριξη νέων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων, καθώς και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας στην παροχή νερού προς τους πολίτες.

Οι θέσεις αφορούν εξειδικευμένες ειδικότητες που θα στελεχώσουν κρίσιμες οργανωτικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και περιλαμβάνουν αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους, αρχιτεχνίτες μηχανικούς εγκαταστάσεων, βιολόγους και βιοχημικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς αυτοματισμού, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανοτεχνίτες, πολιτικούς μηχανικούς, υδραυλικούς, χημικούς και χημικούς μηχανικούς.

Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ, στην ενότητα «Εταιρεία – Διαγωνισμοί – Διαγωνισμοί Προσλήψεων», καθώς και στη «Διαύγεια». Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης βάσει επαγγελματικών και επιστημονικών κριτηρίων που προβλέπονται σε κάθε πρόσκληση, ενώ η διάρκεια των συμβάσεων δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.