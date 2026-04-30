Ως μεταβατική χρονιά χαρακτηρίζεται το 2025 για την ΕΥΔΑΠ, με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα να εμφανίζουν σημαντική επιδείνωση λόγω έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων, την ώρα που η υποκείμενη λειτουργική επίδοση της εταιρείας παραμένει ισχυρή και δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 364,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,4% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη κατανάλωση νερού, η οποία επηρεάστηκε τόσο από ηπιότερες καιρικές συνθήκες όσο και από την αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στον κίνδυνο λειψυδρίας . Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν, κυρίως λόγω υψηλότερων προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις και αυξημένων αμοιβών τρίτων.

Καθοριστική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν οι έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με ελέγχους προηγούμενων χρήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 7,6 εκατ. ευρώ προ φόρων, καθώς και πρόσθετες επιβαρύνσεις μετά φόρων. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας κατέγραψαν ζημιές 21,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 14,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τη δυσμενή εικόνα, η προσαρμοσμένη αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών —με την ενσωμάτωση ρυθμιστικών εσόδων και την αφαίρεση των έκτακτων επιβαρύνσεων— δείχνει σαφώς βελτιωμένη εικόνα, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 78,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 36,1 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη λειτουργική ανθεκτικότητα της εταιρείας .

Καταλύτη για την επόμενη φάση ανάπτυξης αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2025–2029, το οποίο διασφαλίζει την ανάκτηση κόστους, αποσβέσεων και απόδοσης κεφαλαίων, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα εσόδων και σταδιακή ενίσχυση των ταμειακών ροών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα ετήσια έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 78,3 εκατ. ευρώ έως το 2029 .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, με απορροφήσεις 77,5 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 27,6% σε ετήσια βάση. Το συνολικό επενδυτικό πλάνο για την περίοδο 2026–2035 ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ και αφορά μεγάλα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο μέτωπο της λειψυδρίας, η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει εναλλακτικές πηγές υδροδότησης και ενίσχυσε τα αποθέματα του συστήματος, γεγονός που αποτυπώνεται και στο σχετικό διάγραμμα της έκθεσης, όπου καταγράφεται αύξηση των αποθεμάτων κατά την τρέχουσα υδρολογική περίοδο (σελ. 4).

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τη δραστηριότητα της εταιρείας, κυρίως μέσω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, αν και η επίπτωση εκτιμάται ως διαχειρίσιμη λόγω των υφιστάμενων μηχανισμών προσαρμογής .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χάρης Σαχίνης, σημείωσε ότι η ΕΥΔΑΠ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και σαφές ρυθμιστικό περιβάλλον, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της αξίας για μετόχους και κοινωνία.