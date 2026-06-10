Ο Γιάννης Αϊβάζης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Τη δική του οπτική ως προς τις τηλεοπτικές εκπομπές, θέλησε να δώσει ο Γιάννης Αϊβάζης στα πλαίσια της συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, στην Κατερίνα Καινούργιου.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην καριέρα του, αλλά και σε ορισμένες συνθήκες στην τηλεόραση, που όπως ανέφερε δεν τον αντιπροσωπεύουν.

Πολύ γρήγορα στο επίκεντρο της συζήτησης ήρθε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν τα μέσα κοινωνική δικτύωσης τον χωρισμό του με την Μαρία Κορινθίου.

Όπως εξήγησε, εκείνο το διάστημα, είχε τύχει να τον πλησιάζουν ρεπόρτερ και να τον ρωτούν πράγματα για την προσωπική του ζωή με τον ίδιο να αρνείται να απαντήσει.

«Εγώ θέλω να νιώθω ελεύθερος. Να μην έχω περιορισμούς. Η τηλεόραση έχει περιορισμούς. Έχει το «κίτρινο». Δηλαδή, εγώ, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω έναν συνάδελφο, ή να πάρω θέση για έναν συνάδελφο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου σχετικά με το αν έχει εντοπίσει κάποια «κίτρινη εκπομπή» ανέφερε: «Μην το λες… Μην με βάλεις να σου πω. Προφανώς το έχω βιώσει και θα σου δώσω ένα μεγάλο παράδειγμα: Όταν χώρισα! Μπορεί να σόκαρε κάποιους, αλλά ο τρόπος που με προσεγγίζανε… Δεν μπορείς να έρχεσαι να χώνεις ένα μαρκούτσι στο κεφάλι του άλλου και να ρωτάς για προσωπικές ζωές και να του λες πράγματα που δεν θα ρωτούσες ποτέ κάποιον άνθρωπος. Αυτό είναι κίτρινο. Και τι σημαίνει ότι θα απασχολούσε ο χωρισμός μου; Δεν είχα κανέναν θυμό. Αν είχα θυμό θα μπορούσαν να είχα κάνει πολλά πράγματα. Όταν εγώ είμαι διακριτικός, έχω την απαίτηση και οι άλλοι να είναι διακριτικοί. Όταν δεν έχω δώσει γενικά το δικαίωμα… Δεν έχω δώσει δικαίωμα να εισέλθει κάποιος στην προσωπική μου ζωή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj591yl5snsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και συνέχισε δίνοντας παραδείγματα σε σχέση με τα όσα ανέφερε νωρίτερα: «Πρέπει να το δικαιολογήσουμε; Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Λειτουργούν έτσι. Δεν είναι χειρότερο να μην απαντάς δεν απαντάς και σου λένε ότι είσαι αγενής. Έχει υπάρξει σε ελληνική εκπομπή. Έχω ξυπνήσει στραβά και έρχεται το πιτσιρίκι, επειδή την έχουν βάλει, και έχει αρχίσει τώρα τη δουλειά δημοσιογραφικά, και μου χώνει το ματσούκι… Και δεν απαντάς και σε βγάζει αγενή. Κάθεται και σε κράζει δέκα λεπτά στην ελληνική τηλεόραση γιατί δεν θες να απαντήσεις για προσωπικά σου. Σίγουρα έχουν αλλάξει οι καιροί…».