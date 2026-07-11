Οι αντιστοιχίες τμημάτων αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος μετεγγραφών, καθώς καθορίζουν ποιοι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν μετακίνηση σε άλλο τμήμα.

Σημαντικές αλλαγές στις αντιστοιχίες τμημάτων των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 καλούνται να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι των Πανελληνίων πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2026. Οι νέες αντιστοιχίες δεν επηρεάζουν μόνο τις δυνατότητες μετεγγραφής των φοιτητών, αλλά αποτελούν και σημαντικό παράγοντα στρατηγικού σχεδιασμού για τους μαθητές που καλούνται να διαμορφώσουν τις επιλογές τους, γνωρίζοντας τις προοπτικές που προσφέρει κάθε τμήμα. Οι φετινές παρεμβάσεις διευρύνουν τις ομάδες αντιστοίχισης σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ τμημάτων με συγγενές γνωστικό αντικείμενο εξηγεί στο Dnews η Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας.

Ενίσχυση της ομάδας Γεωπονίας

Στην ομάδα αντιστοίχισης 13 «Γεωπονίας» προστέθηκε το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο πλέον εντάσσεται στην ίδια ομάδα με τα αντίστοιχα τμήματα της Θεσσαλονίκης, της Άρτας, της Λάρισας, της Φλώρινας, του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης (ΔΙΠΑΕ). Η συγκεκριμένη προσθήκη διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες μετεγγραφής για τους φοιτητές των γεωπονικών σχολών και καθιστά την Καλαμάτα ακόμη πιο ελκυστική επιλογή κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.

Νέα προσθήκη στους Μηχανικούς Πληροφορικής

Στην ομάδα αντιστοίχισης 50 «Μηχανικών Πληροφορικής» εντάχθηκε το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Η προσθήκη αυτή ενισχύει έναν από τους πλέον δημοφιλείς και δυναμικούς κλάδους σπουδών, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ τμημάτων με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικά δικαιώματα.

Δημιουργία νέας αντιστοιχίας στα Τμήματα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά την ομάδα 51, όπου για πρώτη φορά αναγνωρίζονται ως αντίστοιχα τα Τμήματα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Μέχρι σήμερα τα δύο τμήματα δεν θεωρούνταν αντίστοιχα, γεγονός που απέκλειε τη δυνατότητα μετεγγραφής μεταξύ τους. Η νέα ρύθμιση αίρει αυτό το εμπόδιο και δημιουργεί μια νέα ομάδα αντιστοίχισης για δύο τμήματα με κοινό ακαδημαϊκό προσανατολισμό και παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών.

Προσθήκη νέου τμήματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά την ομάδα αντιστοίχισης 59 «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», στην οποία προστέθηκε το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Η ένταξη του νέου τμήματος αυξάνει τις επιλογές για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και παράλληλα διευρύνει το πεδίο πιθανών μετεγγραφών για τους φοιτητές του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

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Γιατί οι αλλαγές αυτές είναι σημαντικές;

Οι αντιστοιχίες τμημάτων αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το σύστημα των μετεγγραφών. Επομένως, κάθε νέα προσθήκη ή νέα ομάδα αντιστοίχισης μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τις επιλογές ενός υποψηφίου. Για πολλούς μαθητές και τις οικογένειές τους, η δυνατότητα μετεγγραφής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Γι’ αυτό και η γνώση των νέων αντιστοιχιών πριν από την οριστική κατάθεση των προτιμήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι φετινές παρεμβάσεις, με την προσθήκη νέων τμημάτων στη Γεωπονία, στους Μηχανικούς Πληροφορικής και στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά και με τη δημιουργία της νέας αντιστοιχίας στα Τμήματα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, αποτελούν πληροφορίες που αξίζει να λάβουν σοβαρά υπόψη όλοι οι υποψήφιοι πριν διαμορφώσουν την τελική στρατηγική του Μηχανογραφικού τους.

Βάσεις 2026: Οι αντιστοιχίες Τμημάτων και Σχολών για τις φετινές μετεγγραφές (πίνακας)

Ενόψει της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026 καθορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τη διαδικασία των μετεγγραφών.

Η απόφαση, που εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), έρχεται να αποτυπώσει το νέο ακαδημαϊκό τοπίο στα ελληνικά πανεπιστήμια και να καθορίσει ποια τμήματα θεωρούνται «αντίστοιχα», επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που ισχύει, μόνο τα τμήματα που περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοιχίας δίνουν δικαίωμα μετακίνησης σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ιδρύματος. Αντίθετα, τμήματα που δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους δεν παρέχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τις ακαδημαϊκές επιλογές των νεοεισαχθέντων φοιτητών. Παράλληλα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι για τα τμήματα που έχουν αναγνωριστεί με πενταετές πρόγραμμα σπουδών ως Integrated Master, απονέμεται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου, στοιχείο που ενισχύει το ακαδημαϊκό τους κύρος.