Με βάσει τις αντιστοιχίες των τμημάτων δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Ενόψει της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026 καθορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τη διαδικασία των μετεγγραφών.

Η απόφαση, που εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), έρχεται να αποτυπώσει το νέο ακαδημαϊκό τοπίο στα ελληνικά πανεπιστήμια και να καθορίσει ποια τμήματα θεωρούνται «αντίστοιχα», επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που ισχύει, μόνο τα τμήματα που περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοιχίας δίνουν δικαίωμα μετακίνησης σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ιδρύματος. Αντίθετα, τμήματα που δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους δεν παρέχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τις ακαδημαϊκές επιλογές των νεοεισαχθέντων φοιτητών. Παράλληλα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι για τα τμήματα που έχουν αναγνωριστεί με πενταετές πρόγραμμα σπουδών ως Integrated Master, απονέμεται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου, στοιχείο που ενισχύει το ακαδημαϊκό τους κύρος.