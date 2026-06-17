Η είδηση για το θάνατο του ηθοποιού έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας με την είδηση να γίνεται γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Ο ηθοποιός, υπήρξε σύζυγος της Μαίρης Ραζή με την οποία είχαν δημιουργήσει από κοινού το αρχικό θέατρο της οδού «Ερμού» και μετά το θέατρο «Πρόβα».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον χαρακτηρίζει ως έναν «αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, σπουδαίο θεατράνθρωπο».

{https://www.instagram.com/p/DZsegxcjg1A/?hl=el&img_index=1}

Στην λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε την θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από την ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος , ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες. Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81.. Ανθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με την Μαίρη στην Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στην Μαίρη και την κόρη τους στην αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσογκα.. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη».