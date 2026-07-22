Η εγκληματική οργάνωση στη Βοιωτία δραστηριοποιούταν από τον Μάιο του 2026.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στη Βοιωτία προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ την Τρίτη, 21/07.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, εκ των οποίων τα 7 μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, όπλα, καθώς και της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκε ότι τα μέλη είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση,τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, με σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και την περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχή της Βοιωτίας.

Ο ρόλος των μελών της οργάνωσης

52χρονος, αρχηγικό μέλος, διηύθυνε την οργάνωση, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του συντονισμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της. Διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, ενώ μεριμνούσε για την προμήθεια των γεωργικών υλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού. Λάμβανε όλες τις αποφάσεις για τις καλλιέργειες και διαχειριζόταν τυχόν κινδύνους. Τέλος, είχε «στρατολογήσει” τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

45χρονος, αποτελούσε τον επιχειρησιακό συνεργάτη του 52χρονου, συνοδεύοντάς τον κατά τις μετακινήσεις τους, ενώ συνέδραμε κατά την προμήθεια των γεωργικών εφοδίων και τη μεταφορά εξοπλισμού στο χώρο καλλιέργειας.

31χρονος, αποτελούσε τον «τοπικό» υποστηρικτή, έχοντας άριστη γνώση της γεωγραφίας και των ιδιαιτεροτήτων του χώρου όπου είχε εγκατασταθεί η καλλιέργεια. Είχε αναλάβει την εύρεση και μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού, ενώ επικοινωνούσε τόσο με τους εργάτες, όσο και με τον 52χρονο, κυρίως για θέματα που αφορούσαν τον εξοπλισμό.

έτερος 31χρονος, ομοίως «τοπικός» υποστηρικτής της οργάνωσης, είχε αναλάβει τη μεταφορά των εργατών από και προς το χώρο καλλιέργειας με αγροτικό όχημα που διέθετε, μέσω αγροτικών διαδρομών για την αποφυγή του εντοπισμού τους. Παράλληλα, συμμετείχε στην εύρεση και μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού.

τρία μέλη 27, 36 και 48 ετών, ήταν επιφορτισμένοι με τις απαραίτητες καλλιεργητικές ενέργειες (γεωργικές εργασίες και επίβλεψη της ανάπτυξης των δενδρυλλίων), ενώ είχαν αναλάβει και την επιτήρηση και φύλαξη του χώρου.

{https://www.youtube.com/shorts/sOhAk-x16aE}

Στο πλαίσιο των ερευνών σε περιοχή της Βοιωτίας, εντοπίστηκε η καλλιέργεια, απ’ όπου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.420 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ σε ποιμνιοστάσιο στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 83 δενδρύλλια.

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Σε περαιτέρω έρευνες σε οικίες, αλλά και σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 όπλα,

3 γεμιστήρες,

20 φυσίγγια,

5.610 ευρώ,

3 οχήματα και

12 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.