Ισχυρή κινητοποίηση για το πύρινο μέτωπο στην Βοιωτία.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα και 3 Ε/Π.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079119700361953609}

Μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στη Βοιωτία

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 11:00 και ενεργοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα. Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς υδροφόρες του Δήμου ενισχύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, συμβάλλοντας στην τροφοδοσία των οχημάτων και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αξιοποιώντας τόσο τα επίγεια μέσα όσο και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.