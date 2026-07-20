10η συνεχόμενη μέρα αμερικανικών πληγμάτων.

Συνεχίζονται τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον στρατηγικών θέσεων στο Ιράν, με νέες επιθέσεις να εξαπολύονται το βράδυ της Δευτέρας (20/07).

Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική στρατιωτική διοιίκηση της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), οι ΗΠΑ άρχισαν νέο κύκλο επιθέσεων με σκοπό να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 23:00 (ώρα Ελλάδος).

{https://x.com/CENTCOM/status/2079299384685064351}

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Η νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο ακόμη ενός Αμερικανού στρατιωτικού, αλλά και έπειτα από επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ, όπως το Κουβέιτ, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

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Η νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο ακόμη ενός Αμερικανού στρατιώτη, αλλά και έπειτα από επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ, όπως το Κουβέιτ, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σχεδόν «παγωμένη» η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, έχει περιοριστεί δραστικά, καθώς η ασφάλεια στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Παράλληλα, οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί και σε υποδομές πολιτικής σημασίας, επηρεάζοντας εκατομμύρια πολίτες στις εμπλεκόμενες χώρες.

Νέα απειλή για τις ενεργειακές αγορές

Την ίδια ώρα, νέες ανησυχίες προκαλεί η ανακοίνωση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι σκοπεύουν να εμποδίσουν τις πετρελαϊκές μεταφορές της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, μιας εναλλακτικής διαδρομής που χρησιμοποιείται λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent διατηρείται πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος ζωής και την οικονομία.