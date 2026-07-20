Βάσεις 2026: Πού θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και πότε θα δουν οι επιτυχόντες σε ποια σχολή και ποιο τμήμα εισάγονται.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι περιμένουν να μάθουν αν εξασφάλισαν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να «δείχνει» ως επικρατέστερο σενάριο να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουλίου. Η διαδικασία ανακοίνωσης των Βάσεων 2026 έχει μπει στην τελική της ευθεία καθώς πλέον από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων από τα Μηχανογραφικά Δελτία που υπέβαλαν οι υποψήφιοι.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν «έστω και μία-δύο μέρες νωρίτερα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς», επισημαίνοντας ότι η ανακοίνωση θα γίνει σίγουρα πριν από το τέλος Ιουλίου. «Καταβάλλουμε τεράστια προσπάθεια να είναι έστω και μία-δυο μέρες νωρίτερα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Σίγουρα πριν το τέλος Ιουλίου, δηλαδή ίσως και πριν τις 28 Ιουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, οι δύο πιθανότερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των φετινών βάσεων είναι η Πέμπτη 23 Ιουλίου ή η Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πέρυσι, τα αποτελέσματα των βάσεων είχαν ανακοινωθεί στις 25 Ιουλίου.

Η ανατροπή στην ανακοίνωση των Βάσεων 2026

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια από τις δύο ημερομηνίες, καθώς η τελική απόφαση αναμένεται να εξαρτηθεί από τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων των υποψηφίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Υπουργείο Παιδείας κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και φέτος την πρακτική της μη προαναγγελίας της ακριβούς ημερομηνίας ανακοίνωσης, δημοσιοποιώντας τα αποτελέσματα ακόμα και το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews το σενάριο της απογευματινής ανακοίνωσης των φετινών Βάσεων όπως συνέβη και πέρσι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμβεί και φέτος χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί πρώτα από το ΥΠΑΙΘΑ ότι θα προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία ώστε να μην υπάρξει θέμα υπερφόρτωσης της πλατφόρμας των αποτελεσμάτων και οι υποψήφιοι να ενημερωθούν σε πρώτο χρόνο για τα αποτελέσματα αφού «φορτωθεί» η σελίδα και δοθεί «πράσινο φως» για την ανακοίνωση των Βάσεων.

Βάσεις 2026: Πού και πώς θα δείτε τα αποτελεσμάτα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Βάσει πρωτοκόλλου τα αποτελέσματα εισαγωγής θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr και οι υποψήφιοι αφού πληκτρολογήσουν τον 8ψήφιο κωδικό και τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο θα μάθουν επισήμως σε ποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα ή τμήμα ΣΑΕΚ εισάγονται.

Παράλληλα όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τέλος, υπάρχει και η παραδοσιακή διαδικασία μέσω της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στα Λύκεια με την υποσημείωση ότι για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα γίνεται αναφορά στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά στον 8ψήφιο κωδικό τους και δίπλα θα αναγράφεται η σχολή και το τμήμα εισαγωγής.

Φέτος, περισσότεροι από 89.000 υποψήφιοι συμμετείχαν στη διαδικασία διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών βάσεων έχει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για την εισαγωγή στα τμήματα. Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι επιτυχόντες θα πρέπει να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα που αφορούν την εγγραφή τους στις σχολές, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας.