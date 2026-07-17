O εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας αποκαλεί την ΕΒΕ «εθνικό εκπαιδευτικό αδιέξοδο» καθώς στερεί την πρόσβαση στα ΑΕΙ σε χιλιάδες υποψηφίους και παράλληλα αφήνει με χιλιάδες κενές θέσεις τα πανεπιστήμια.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των Μηχανογραφικών 2026, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τον φυσικό και εκπαιδευτικό αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα να ασκεί δριμεία κριτική στο ισχύον σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την ΕΒΕ «εθνικό εκπαιδευτικό αδιέξοδο», υποστηρίζοντας ότι έξι χρόνια μετά την εφαρμογή της εξακολουθεί να αφήνει 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια ΑΕΙ κάθε χρόνο, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου ή να υπάρχει πολιτική βούληση για την αναθεώρησή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην άποψη ότι η ΕΒΕ δεν πλήττει μόνο υποψηφίους με χαμηλές επιδόσεις, αλλά μπορεί να αποκλείσει ακόμη και μαθητές με πολύ υψηλές βαθμολογίες. Όπως σημειώνει, οι διαφορετικοί συντελεστές που εφαρμόζουν τα πανεπιστημιακά τμήματα οδηγούν σε στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα αριστούχοι να μένουν εκτός σχολών που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να εισαχθούν.

«Πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν πως η ΕΒΕ αποκλείει μόνο τους υποψηφίους με χαμηλές επιδόσεις. Δεν συμβαίνει αυτό», τονίζει, επισημαίνοντας ότι το σημερινό σύστημα δημιουργεί ανισότητες και περιορίζει αδικαιολόγητα την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ως λύση προτείνει την κατάργηση της ΕΒΕ ή, εναλλακτικά, την εφαρμογή ενός ενιαίου χαμηλού συντελεστή για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των σχολών δημιουργούν ένα σύστημα «πολλών ταχυτήτων».

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H ανάρτηση του Γιώργου Χατζητέγα

Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Μαζί της ολοκληρώνεται, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, και η εφαρμογή ενός μέτρου που έχει καταστεί Εθνικό Εκπαιδευτικό Αδιέξοδο ... Την ώρα που όλοι συζητούν για την Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σχεδόν κανείς δεν θέτει ως άμεση εκπαιδευτική προτεραιότητα την Κατάργηση της ΕΒΕ ... Δέκα χιλιάδες κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια κάθε χρόνο και μηδενική πολιτική βούληση πανταχόθεν ...

Γιατί αυτή η εκκωφαντική σιωπή ; Γιατί έξι χρόνια μετά δεν έχει προηγηθεί μια ουσιαστική αξιολόγηση ; Και γιατί η αντιπολίτευση, στο σύνολό της, δεν έχει αναδείξει το ζήτημα σε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα ; Η εύλογη ερμηνεία είναι η πολιτική αδράνεια ... Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή είναι η απάντηση και όχι η ύπαρξη παγιωμένων ισορροπιών που κανείς δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει ... Η λύση είναι απλή Σύντροφοι : κατάργηση της ΕΒΕ ή, τουλάχιστον, θέσπιση ενός ενιαίου χαμηλού συντελεστή για όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, χωρίς αυθαίρετες διαφοροποιήσεις που μετατρέπουν τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση σε ένα σύστημα σχολών πολλών ταχυτήτων. Δεν είναι αποστολή των Πανεπιστημιακών Τμημάτων να περιορίζουν τεχνητά τους εισακτέους με υπερβολικούς συντελεστές ... Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι πολλοί - αδαώς - εξακολουθούν να πιστεύουν πως η ΕΒΕ αποκλείει μόνο τους υποψηφίους με χαμηλές επιδόσεις ... Δεν συμβαίνει αυτό και ας αφυπνισθούμε ... Κάποτε το πολιτικό σύστημα θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει ότι η ΕΒΕ υπήρξε μια βαθιά αποτυχημένη επιλογή ... Το Ερώτημα είναι απλό: πόσες ακόμη γενιές υποψηφίων θα πληρώσουν το τίμημα μέχρι να συμβεί αυτό ;

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