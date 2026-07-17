Μάλιστα η μέση τιμή της αμόλυβδης σε αρκετούς νομούς (Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Γρεβενών, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδος, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου και Φωκίδας), έχει πιάσει ή και ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου απορροφά σχεδόν πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης, Helleniq Energy και Motor Oil, περιορίζοντας το όφελος για τους καταναλωτές. Μόλις λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει οριακά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας το έχει ήδη ξεπεράσει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της έκπτωσης, που θα κοστίσει στις δυο εταιρίες διύλισης από 20 εκατ. ευρώ στην κάθε μία για το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, από 1,979 ευρώ/λίτρο στις 13 Ιουλίου διαμορφώθηκε σε 1,975 ευρώ/λίτρο στις 15 Ιουλίου. Αντιστοίχως η τιμή του ντίζελ κίνησης από 1,854 ευρώ/λίτρο διαμορφώθηκε σε 1,873 ευρώ/λίτρο στις 15 Ιουλίου.

Βεβαίως από την πλευρά των πρατηριούχων η ερμηνεία που δίνεται πέραν της ανόδου των διεθνών τιμών, είναι ότι αρκετοί από αυτούς δεν έχουν προμηθευτεί ακόμη καύσιμα με τις νέες μειωμένες τιμές και ως εκ τούτου η έστω και μικρή πτώση θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Έρχεται άνοδος πάνω από τα 2 ευρώ

Ωστόσο, η πορεία των τιμών στα διυλιστήρια δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων της Helleniq Energy αυξήθηκε από 1.390,235 ευρώ στις 15 Ιουλίου σε 1.404,097 ευρώ στις 16 Ιουλίου. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη Motor Oil, όπου η τιμή διαμορφώθηκε από 1.387,367 ευρώ σε 1.401,412 ευρώ μέσα σε μία ημέρα. Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου και των τιμών αναφοράς Platts Μεσογείου έχει απορροφήσει σχεδόν πλήρως το όφελος της εθελοντικής έκπτωσης που εφαρμόζουν τα δύο ελληνικά διυλιστήρια.

Εφόσον η ανοδική τάση συνεχιστεί, δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χωρίς την έκπτωση που εφαρμόζεται από τις προηγούμενες ημέρες, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα είχε ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Μάλιστα η μέση τιμή της αμόλυβδης σε αρκετούς νομούς (Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Γρεβενών, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδος, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου και Φωκίδας), έχει πιάσει ή και ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, με τις Κυκλάδες να είναι ο πιο ακριβός νομός της χώρας με μέση τιμή τα 2,20 ευρώ/λίτρο .