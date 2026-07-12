Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή της.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα των τιμών των καυσίμων ασκεί η Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο.

Η κ. Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, καθώς –όπως σημειώνει– δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο. Παρομοιάζει, μάλιστα, την υπόθεση με την προηγούμενη πρωτοβουλία για τους περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μία ακόμη ανακοίνωση χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης.

Στην ανάρτησή της επικαλείται στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην Ιταλία καταγράφηκε μείωση της τάξης των 5 λεπτών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο μεγάλων ελληνικών διυλιστηρίων εμφανίζουν σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τους, αναφέροντας πως η HELLENiQ Energy κατέγραψε καθαρά κέρδη 284 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η Motor Oil αύξησε τα καθαρά της κέρδη από 85 εκατ. ευρώ σε 333 εκατ. ευρώ.

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου:

«Η αλήθεια πίσω από τα 10 λεπτά της βενζίνης.

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Η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού γεννά ερωτήματα:

Όπως ακριβώς συνέβη και με τους περιβόητους 2.000 κωδικούς προϊόντων, έτσι και τώρα η κυβέρνηση ανακοινώνει μειώσεις στις τιμές των καυσίμων χωρίς να έχει ακόμη καθορίσει ούτε τον τρόπο εφαρμογής τους.

Τα πραγματικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στη γειτονική Ιταλία μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά ανά λίτρο.

Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διυλιστηρίων καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους:

* HELLENiQ ENERGY: καθαρά κέρδη από 11 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε 284 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 (+2.481,8%).

* Motor Oil: καθαρά κέρδη από 85 εκατ. ευρώ σε 333 εκατ. ευρώ (+291,4%).

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

* Αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν το έκανε εδώ και πέντε μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις;

* Γιατί η μείωση αφορά μόνο το τέλος Αυγούστου και όχι μια μόνιμη παρέμβαση;

* Από πότε οι τιμές των διυλιστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από «συμφωνίες κυρίων» με την κυβέρνηση και όχι από τον υγιή ανταγωνισμό;

* Αν χρειάζεται κυβερνητική παρέμβαση για να μειωθούν οι τιμές, δεν αποτελεί αυτό έμμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά;

* Και αν αυτό ισχύει, γιατί η κυβέρνηση αγνόησε τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Διαχείρισης Αποθεμάτων Ασφαλείας και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις;

Γιατί η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους!».

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