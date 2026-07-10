Η ανάρτηση του βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σ.Φάμελλου για τις μειώσεις των τιμών στα καύσιμα.

Για επικοινωνιακά «καθρεφτάκια» προς ιθαγενείς, κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μείωση των τιμών στα καύσιμα.

Όπως σημειώνει ο κ. Φάμελλος: «Την ώρα που τα δύο διυλιστήρια καταγράφουν κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ το τρίμηνο (!), η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί θα μειώσουν την τιμή κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel;

Την ίδια ώρα που τα διυλιστήρια αύξησαν πριν από μία εβδομάδα τις τιμές έως και 20 λεπτά/λίτρο, και τώρα τις μειώνουν κατά το ήμισυ;

Την ίδια ώρα που οι διεθνείς τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει 25% με 30% αλλά στην Ελλάδα οι καταναλωτές πληρώνουν από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη;» και συνεχίζει: «Η λύση δεν είναι τα επικοινωνιακά «καθρεφτάκια» προς ιθαγενείς. Αυτά κύριε Μητσοτάκη είναι καθαρή κλεψιά των διυλιστηρίων, στην οποία η κυβέρνηση βάζει πλάτη.

Μόνη λύση είναι ο δημόσιος έλεγχος και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς, με φορολόγηση υπερκερδών, μείωση ΕΦΚ και περιορισμός περιθωρίου (κέρδους) διύλισης, ώστε η μείωση τιμής να φτάσει στην αντλία.

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Προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει καταθέσει επανειλημμένα στη Βουλή».

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