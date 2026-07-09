Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Μάιο.

Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), καταγράφοντας σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το 2,8% που είχε σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Μάιο, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026 αυξήθηκε κατά 3,3%, έναντι αύξησης 2,6% την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Αύξηση των τιμών

Η άνοδος του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών στη στέγαση (+10,6%), στις μεταφορές (+7,2%), στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια (+7,7%), στη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά (+2,7%), στην εκπαίδευση (+2,8%) και στις ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+3,4%).

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σε επίπεδο επιμέρους αγαθών και υπηρεσιών, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης (+53,2%), στο φυσικό αέριο (+24,6%), στα άλλα καύσιμα (+18,1%), στο αρνί και κατσίκι (+16,2%), στα κοσμήματα και ρολόγια (+15,8%), στο μοσχάρι (+15,6%), στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (+15,6%) και στη βενζίνη (+12,8%).

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Πού καταγράφηκαν μειώσεις τιμών

Στον αντίποδα, μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο (-12,8%), στο ρύζι (-6,9%), στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας (-3,5%), στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών (-3,3%) και στα είδη μεταφοράς και ταξιδίου (-3,6%).

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπάρχουν ορισμένες σαφείς ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες. Οι μεγαλύτερες πιέσεις προέρχονται πλέον από τις υπηρεσίες και το κόστος στέγασης, καθώς και από τα ενοίκια, την ενέργεια, τις μεταφορές και την εστίαση. Αυτές οι κατηγορίες τείνουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη «επιμονή» και δεν υποχωρούν τόσο γρήγορα όσο οι τιμές των καυσίμων ή ορισμένων τροφίμων.