Παράλληλα, διερευνάται και η ύπαρξη συμφωνιών σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου ποσοστού εκπτώσεων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχωρά σε εντατική διερεύνηση πιθανών αντιανταγωνιστικών πρακτικών στον κλάδο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, καθώς ανέθεσε σε αρμόδιο εισηγητή την εξέταση υπόθεσης που αφορά επιχείρηση του κλάδου, μετά τα ευρήματα που προέκυψαν από αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο.

Αιφνιδιαστικός έλεγχος μετά από καταγγελίες

Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, έπειτα από ανώνυμες πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή και σχετίζονται με πιθανές κάθετες συμπράξεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στις 30 Απριλίου 2025.

Στο επίκεντρο πιθανές πρακτικές καθορισμού τιμών

Από την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προκύπτουν ενδείξεις για πρακτικές καθορισμού ελάχιστων τιμών στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω δικτύου φροντιστηρίων, καθώς και για εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής με τη σύνταξη και κοινοποίηση κοινών τιμοκαταλόγων διδάκτρων. Παράλληλα, διερευνάται και η ύπαρξη συμφωνιών σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου ποσοστού εκπτώσεων.

Σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης

Η ανάθεση της υπόθεσης σε εισηγητή σηματοδοτεί ότι η έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τη λήψη απόφασης. Ωστόσο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρινίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν προδικάζει ούτε το περιεχόμενο της εισήγησης ούτε την τελική της απόφαση. Η διάρκεια της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, τον όγκο του αποδεικτικού υλικού και τον αριθμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, καθώς και από τον βαθμό συνεργασίας τους.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύουν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού, όπως ο συντονισμός τιμών και άλλων εμπορικών όρων.