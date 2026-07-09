Το ψηφιακό ευρώ επανέφερε στην ατζέντα των Βρυξελλών η ανησυχία πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν κάποια μέρα να μετατρέψουν την κυριαρχία τους σε δίκτυα πληρωμών όπως η Visa και η Mastercard σε όπλο.

«Πράσινο φως» έδωσε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο σε συνομιλίες με το Συμβούλιο για το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αναμένεται να προσφέρει στους πολίτες έναν ασφαλή τρόπο μείωσης της εξάρτησης από παρόχους εκτός ΕΕ.

Με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές το Κοινοβούλιο αποφάσισε σχετικά με τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ και με ανάταση χειρός για τους κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός ευρώ, προχωρώντας στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Οι πολιτικές ομάδες των Συντηρητικών και των Πατριωτών για την Ευρώπη, είχαν αμφισβητήσει τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της 23ης Ιουνίου 2026, ενώ ένας τρίτος φάκελος, που εντάσσεται στην ίδια δέσμη μέτρων για το ενιαίο νόμισμα και αφορά το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, δεν αμφισβητήθηκε. Ως εκ τούτου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις μπορούν να προχωρήσουν και για τον φάκελο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού του Κοινοβουλίου .

Σύμφωνα με δελτίο του ΕΚ, ο εισηγητής Fernando Navarrete Rojas θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου, ενώ ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με την Iρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Τα πρώτα σημεία για τα ψηφιακά ευρώ

Στα βασικά σημεία της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου περιλαμβάνονται τα εξής:

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