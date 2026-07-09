«Πράσινο φως» έδωσε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο σε συνομιλίες με το Συμβούλιο για το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αναμένεται να προσφέρει στους πολίτες έναν ασφαλή τρόπο μείωσης της εξάρτησης από παρόχους εκτός ΕΕ.
Με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές το Κοινοβούλιο αποφάσισε σχετικά με τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ και με ανάταση χειρός για τους κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός ευρώ, προχωρώντας στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.
Οι πολιτικές ομάδες των Συντηρητικών και των Πατριωτών για την Ευρώπη, είχαν αμφισβητήσει τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της 23ης Ιουνίου 2026, ενώ ένας τρίτος φάκελος, που εντάσσεται στην ίδια δέσμη μέτρων για το ενιαίο νόμισμα και αφορά το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, δεν αμφισβητήθηκε. Ως εκ τούτου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις μπορούν να προχωρήσουν και για τον φάκελο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού του Κοινοβουλίου .
Σύμφωνα με δελτίο του ΕΚ, ο εισηγητής Fernando Navarrete Rojas θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου, ενώ ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με την Iρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.
Τα πρώτα σημεία για τα ψηφιακά ευρώ
Στα βασικά σημεία της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου περιλαμβάνονται τα εξής:
- Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια νέα, ηλεκτρονική μορφή χρήματος που θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα μπορεί να χρησιμοποιείται με ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Στο ψηφιακό ευρώ θα ενσωματωθούν εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι συναλλαγές θα επαληθεύονται χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για τη λειτουργία του συστήματος.
- Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δέχονται το ψηφιακό ευρώ. Εξαιρέσεις θα ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν δέχονται άλλες ψηφιακές πληρωμές.
- Βασικές υπηρεσίες, όπως το άνοιγμα λογαριασμού, η κατοχή και διαχείριση κεφαλαίων και η πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα μέσο πληρωμών, θα παρέχονται δωρεάν.
- Για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα προβλέπεται ανώτατο όριο στο ποσό ψηφιακών ευρώ που θα μπορεί να κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο.
- Οι τράπεζες και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών από χώρες της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα μπορούν να διανέμουν το ψηφιακό ευρώ.
- Οι χώρες της ζώνης του ευρώ θα υποχρεούνται να διατηρήσουν την πρόσβαση σε μετρητά, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αρνούνται τη χρήση μετρητών και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τη διαθεσιμότητά τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.