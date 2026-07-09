Η απόφαση προβλέπει τις χρεώσεις για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και επεμβάσεις, καθώς και τον τρόπο κατανομής των εσόδων μεταξύ των νοσοκομείων και του προσωπικού.

Το πλαίσιο λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η απόφαση προβλέπει τις χρεώσεις για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και επεμβάσεις, καθώς και τον τρόπο κατανομής των εσόδων μεταξύ των νοσοκομείων και του προσωπικού. Η ετήσια δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου ανέρχεται σε 160.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το κόστος επίσκεψης στα απογευματινά ιατρεία των στρατιωτικών νοσοκομείων εξισώνεται με αυτό των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η επίσκεψη σε ειδικευμένο στρατιωτικό ιατρό βαθμού Συνταγματάρχη ή

Αντισυνταγματάρχη κοστίζει 60 ευρώ, σε Ταγματάρχη 48 ευρώ, σε Λοχαγό 36 ευρώ, ενώ η επίσκεψη σε ειδικευόμενο ιατρό διαμορφώνεται στα 24 ευρώ. Οι ίδιες χρεώσεις ισχύουν και για τους μόνιμους πολιτικούς ιατρούς και τους επικουρικούς, ανάλογα με τη θέση τους.

Για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες κρατικές τιμές, με τα ποσά να καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς, όπου αυτό προβλέπεται, διαφορετικά από τον ίδιο τον ασθενή.

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Εάν κατά την επίσκεψη πραγματοποιηθούν πρόσθετες ιατρικές πράξεις, όπως υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις ή χημειοθεραπείες, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή.

Μικρές επεμβάσεις

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι οι μικρές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με βραχεία νοσηλεία κοστολογούνται στα 120 ευρώ, πλέον του νοσηλίου και του κόστους των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Αναλυτικά καθορίζεται και ο τρόπος κατανομής των εσόδων. Για τις ιατρικές επισκέψεις, το 60% της αμοιβής αποδίδεται στον ιατρό και το 40% παραμένει στο νοσοκομείο. Στις επεμβάσεις, ο κύριος χειρουργός λαμβάνει το 60% της αμοιβής, ο αναισθησιολόγος το 20% και ο δεύτερος χειρουργός, όπου υπάρχει, το υπόλοιπο 20%. Εάν δεν συμμετέχουν αναισθησιολόγος ή δεύτερος χειρουργός, τα αντίστοιχα ποσά παραμένουν στο νοσοκομείο.

Για τα εργαστήρια απεικόνισης, πυρηνικής ιατρικής, βιοπαθολογίας, μοριακής βιολογίας και παθολογικής ανατομίας προβλέπονται ξεχωριστά ποσοστά κατανομής των εσόδων μεταξύ ιατρών, επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού και νοσοκομείου, ανάλογα με το είδος της εξέτασης. Παράλληλα, το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται εκτός τακτικού ωραρίου αποζημιώνεται με 10 ευρώ ανά ώρα, ενώ τα έσοδα που παρακρατούνται από τα στρατιωτικά νοσοκομεία διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της απογευματινής λειτουργίας.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι κάθε διοικητής στρατιωτικού νοσοκομείου μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, να περιορίζει ή να αναστέλλει την απογευματινή λειτουργία εφόσον διαπιστώνεται ότι επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία ή η επιχειρησιακή ετοιμότητα του νοσοκομείου. Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.