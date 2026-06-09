Οι διαιτητές του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να λάβουν αμοιβές-ρεκόρ, με τις συνολικές απολαβές τους να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια.

Το Μουντιάλ 2026 δεν αναμένεται να σπάσει μόνο ρεκόρ σε αριθμό ομάδων, αγώνων και εσόδων, αλλά και στις αμοιβές των διαιτητών που θα αναλάβουν να διευθύνουν τα παιχνίδια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «The Times», κάθε διαιτητής που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ θα λάβει περίπου 100.000 δολάρια (περίπου 86.500 ευρώ), ποσό που είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με εκείνο του Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.

Οι απολαβές, μάλιστα, δεν σταματούν εκεί. Όσοι διαιτητές επιλεγούν να συνεχίσουν στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης θα δουν τα έσοδά τους να αυξάνονται σημαντικά μέσω πρόσθετων μπόνους και αμοιβών ανά αγώνα, με τις μεγαλύτερες ανταμοιβές να προορίζονται για όσους φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά και τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

{https://x.com/martynziegler/status/2064025422698811742}

Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία

Το Μουντιάλ 2026, που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, θα είναι το μεγαλύτερο που έχει διεξαχθεί ποτέ. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες σε διάστημα 39 ημερών.

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Η FIFA αναμένεται να καταγράψει έσοδα-ρεκόρ από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, εμπορικές συμφωνίες και εισιτήρια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις αμοιβές των ανθρώπων που θα έχουν κομβικό ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Αν και η FIFA δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα το οικονομικό πακέτο των διαιτητών, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα κινηθεί σε παρόμοια ή ακόμη υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

{https://x.com/FIFAcom/status/2064092603432267897}

Τότε, οι διαιτητές λάμβαναν εφάπαξ αμοιβή 70.000 δολαρίων για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, ενώ οι βοηθοί διαιτητές περίπου 25.000 δολάρια. Παράλληλα, υπήρχαν επιπλέον αποζημιώσεις για κάθε παιχνίδι που διηύθυναν.

Για το Μουντιάλ του 2026 εκτιμάται ότι οι διαιτητές θα αμείβονται με περίπου 3.000 δολάρια για κάθε αγώνα της φάσης των ομίλων, ενώ στα νοκ άουτ παιχνίδια η αμοιβή μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνά τα 10.000 δολάρια ανά αναμέτρηση.

Όσο προχωρά η διοργάνωση, τόσο αυξάνονται και οι οικονομικές απολαβές των διαιτητικών ομάδων. Ένας διαιτητής που θα επιλεγεί για πολλούς αγώνες και θα φτάσει μέχρι τα τελευταία στάδια του τουρνουά μπορεί να συγκεντρώσει συνολικά ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, επιβεβαιώνοντας ότι το Μουντιάλ 2026 θα είναι η πιο προσοδοφόρα διοργάνωση στην ιστορία και για τις «σφυρίχτρες»