Ανησυχία προκαλεί στους κολυμβητές όλων των ηλικιών ο λαγοκέφαλος - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει αυτό το τοξικό ψάρι.

Ο λαγοκέφαλος έχει προκαλέσει αναστάτωση στις ελληνικές θάλασσες λόγω της ισχυρής νευροτοξίνης που έχει ενώ και το δάγκωμα του προκαλεί σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Τελευταίο του θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Βάρκιζα όπου δέχθηκε το επώδυνο δάγκωμά του και χρειάστηκε να κάνει ράμματα σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ψάρι πλησίασε αιφνιδιαστικά τη γυναίκα μέσα στη θάλασσα και της προκάλεσε τραύμα στο πόδι με δάγκωμα. Η λουόμενη βγήκε άμεσα από το νερό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της για ιατρική περίθαλψη. Οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή του τραύματος με ράμματα και της παρείχαν τις απαραίτητες οδηγίες για την πορεία της ανάρρωσής της. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην παραλία και ανησυχία στους λουόμενους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) αποτελεί χωροκατακτητικό είδος που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο και πλέον και στις ελληνικές θάλασσες. Διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά σαγόνια και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς με το δάγκωμά του, ενώ οι ιστοί του περιέχουν τετροδοτοξίνη, μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξική ουσία.

Η ουσία αυτή δεν καταστρέφεται με μαγείρεμα, κατάψυξη ή οποιαδήποτε οικιακή επεξεργασία, καθιστώντας το ψάρι επικίνδυνο ακόμη και σε περίπτωση κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει αντίδοτο για τη δηλητηρίασή του. Για τον λόγο αυτό, η εμπορία και διάθεσή του απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το περιστατικό στη Βάρκιζα προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων καταγραφών που έχουν σημειωθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές, εντείνοντας την ανησυχία για την παρουσία του είδους και την ανάγκη για ενημέρωση και προσοχή από τους λουόμενους.

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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι για να προστατευτούν από τον λαγοκέφαλο

Η αυξανόμενη παρουσία του είδους κοντά σε παραλίες και παράκτιες περιοχές έχει οδηγήσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην έκδοση ειδικών οδηγιών προς το κοινό. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν μεταφέρει την τοξίνη στον άνθρωπο, οι σιαγόνες του είναι εξαιρετικά ισχυρές και μπορούν να προκαλέσουν βαθιά τραύματα και σοβαρή αιμορραγία. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία σε περίπτωση συνάντησης με το ψάρι μέσα στο νερό και αποφυγή κάθε προσπάθειας επαφής ή σύλληψής του. Σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συστήνει:

Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι.

Εφαρμογή σταθερής πίεσης με καθαρή γάζα ή πανί για τον περιορισμό της αιμορραγίας.

Διατήρηση του τραυματισμένου μέλους σε ανυψωμένη θέση.

Άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, καθώς μπορεί να απαιτηθούν αντιτετανικός ορός, εξειδικευμένη φροντίδα ή ράμματα.

Σε περίπτωση έντονης αιμορραγίας ή εάν το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή, θα πρέπει να καλείτε αμέσως το ΕΚΑΒ (166) ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

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