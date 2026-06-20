Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες για να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο το μέτωπο.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε έκταση κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 14 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα ενώ οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την μάχη με τις φλόγες

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα Σπάτα, καθώς φωτιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στο εκπτωτικό χωριό της περιοχής και καίει κυρίως ξερά χόρτα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 60 πυροσβέστες, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι φλόγες καίνε κυρίως ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, ωστόσο επειδή υπάρχει έντονος άνεμος, η φωτιά έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί γρήγορα.

Οριοθετήθηκε η φωτιά

Η εξέλιξη της φωτιάς στα Σπάτα φαίνεται να είναι σχετικά ελεγχόμενη, καθώς οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν και η νεότερη ενημέρωση από τις Αρχές είναι ότι έχουμε συμβάλλειβελτίωση της εικόνας του μετώπου.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση δεν έχει τεθεί ακόμη πλήρως υπό έλεγχο, οι ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μεγάλη δυναμική εξάπλωσης, κάτι που θεωρείται θετικό στοιχείο για την περαιτέρω εξέλιξη της επιχείρησης. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, ειδικά αν ενισχυθούν οι άνεμοι ή υπάρξουν αναζωπυρώσεις.