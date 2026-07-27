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Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Μεγάλη κινητοποίηση σημειωθεί νωρίτερα από την Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Ωστόσο, λίγο πριν από τις 20:00 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081770435021058172}