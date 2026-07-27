Έχει ταυτοποιηθεί ο οδηγός του τραμ, θα ακολουθηθεί η πειθαρχική διαδικασία, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Οδηγός του τραμ έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους και πλέον είναι αντιμέτωπος με την πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον οδηγό να έχει βγάλει τα παπούτσια, να έχει ακουμπήσει τα πόδια του πάνω στην κονσόλα, να καπνίζει και να ρίχνει κάτω τη στάχτη. Όλα αυτά, ενώ το τραμ είναι εν κινήσει.

Ο οδηγός του τραμ έχει ταυτοποιηθεί, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, συμπληρώνοντας πως σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, με βάση τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

«Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», τονίζει η ΣΤΑΣΥ στην ίδια ανακοίνωση.

Το βίντεο που έβαλε σε μπελάδες τον οδηγό του τραμ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk97dndqg4mp?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τον οδηγό του τραμ

«Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».