Σοβαρά περιστατικά καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα της αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών-Αναδημοσίευση από τον "Ριζοσπάστη"

Πολλές οι φιέστες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς από την κυβέρνηση όμως υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που αποδεικνύουν πως η κατάσταση μόνο ιδανική δεν είναι. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην ταλαιπωρία με τις καθυστερήσεις στις διαδρομές αλλά και στον κίνδυνο των ατυχημάτων. Η στήληξ αναδημοσιεύει από τον "Ριζοσπάστη" ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον "Ριζοσπάστη" με ειδήσεις που δεν προβάλλονται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης:

Την εικόνα της δήθεν αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών πασχίζει να επιβάλει η κυβέρνηση, διαφημίζοντας παράλληλα το έργο της, όπως έκανε πρόσφατα, στην κακοστημένη φιέστα στο αμαξοστάσιο του Μετρό.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, όπως προκύπτει αφενός από τις καθημερινές εικόνες ταλαιπωρίας, αφετέρου από μια σειρά περιστατικά και καταγγελίες εργαζομένων που αναδεικνύουν τους κινδύνους για τους ίδιους και φυσικά τους χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ, ανάμεσά τους και αυτά της σταθερής τροχιάς. Είναι τα αποτελέσματα της υλοποίησης των κατευθύνσεων της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των μεταφορών, της πολιτικής της εμπορευματοποίησης, που υπηρετεί και η κυβέρνηση της ΝΔ.

Μόνο τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν τα εξής:

- Νωρίς το πρωί της Τρίτης 2 Ιούνη, σε ώρα αιχμής δηλαδή, τέθηκαν εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί του ΗΣΑΠ (Γραμμή 1) λόγω βλάβης που είχε προκληθεί στη φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής. Η κυκλοφορία του τρένου διεξαγόταν μόνο στο τμήμα «Ταύρος» - «Κηφισιά», ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι σταθμοί «Καλλιθέα», «Μοσχάτο», «Φάληρο» και «Πειραιάς».

- Δύο μέρες μετά, την Πέμπτη 4 Ιούνη, αντίστοιχο πρόβλημα εμφανίστηκε στην άλλη άκρη της γραμμής! Εκτός λειτουργίας, λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης, τέθηκαν και πάλι 4 σταθμοί του ΗΣΑΠ, έστω και προσωρινά. Συγκεκριμένα ήταν οι σταθμοί «Κηφισιά», «ΚΑΤ», «Μαρούσι» και «Νερατζιώτισσα», με αποτέλεσμα να εκτελείται η διαδρομή από τον Πειραιά μόνο μέχρι τον σταθμό «Ειρήνη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Χθες Τρίτη σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων υπήρξε σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας από την έναρξη της κυκλοφορίας του Προαστιακού από και προς αεροδρόμιο, Πειραιά ή Λιόσια. Εκτός λειτουργίας ήταν τα φανάρια των τρένων και ειδικότερα στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από «Μεταμόρφωση» έως «Δουκίσσης Πλακεντίας», και προς Πειραιά από «Δουκίσσης Πλακεντίας» μέχρι «Νέο Ηράκλειο». Οπως κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται με τον ...«παραδοσιακό» τρόπο, δηλαδή με εντολή μέσω του συστήματος «Tetra», μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις δικλίδες ασφαλείας της κυκλοφορίας.

«Καμπάνα» βαράνε τα προβλήματα στην πέδηση συρμών

Εκτός από τα παραπάνω, έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά που χτυπάνε «καμπάνα» για τα θέματα ασφαλείας. Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στην πέδηση (φρενάρισμα) των συρμών. Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνο ζήτημα, που οι εργαζόμενοι το έχουν επισημάνει κατ' επανάληψη.

Σε αυτό επανέρχεται με επιστολή του ο Δημήτρης Γουρτής, μέλος της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) της ΣΤΑΣΥ, τονίζοντας ότι έχουν αγνοηθεί από τους αρμόδιους πλήθος περιστατικά όπου συρμοί δεν έχουν ακινητοποιηθεί εγκαίρως.

Ο Δ. Γουρτής υπενθυμίζει ότι σε παλαιότερη επιστολή από μέλη της ΕΥΑΕ, στις 14 Νοέμβρη 2025, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε αγνοήσει επιδεικτικά τα θέματα που αφορούν πλήθος περιπτώσεων όπου συρμοί δεν έχουν ακινητοποιηθεί εγκαίρως. Δεν κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε τα όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες επιστολές μας. Δυστυχώς τα επικίνδυνα περιστατικά συνεχίζονται. Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 συρμός στη γραμμή 3 δεν ακινητοποιήθηκε εγκαίρως, αλλά διένυσε εκατοντάδες μέτρα πριν ακινητοποιηθεί». Ζήτημα που επισημαίνει ότι επαναλαμβάνεται και κατοπινή επιστολή, στις 22 Μάη 2026.

Περιγράφοντας το σοβαρό αυτό περιστατικό σε όλο του το εύρος, ο Δ. Γουρτής τονίζει πως «σύμφωνα με τα στοιχεία στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13.38 ο συρμός με σήμα αναγνώρισης δρομολογίου 322 και Αριθμό Τροχαίου Υλικού (ΑΤΥ 54) εκκίνησε από τον σταθμό "Πανόρμου" προς τον σταθμό "Αμπελόκηποι". Οταν ανέπτυξε ταχύτητα 60 km/h, ενεργοποιήθηκε η "πέδη εκτάκτου ανάγκης", λόγω υπέρβασης του ATP. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ηλεκτροδηγός δεν δύναται να έχει οπτική επαφή με τον σταθμό "Αμπελόκηποι", λόγω καμπύλης».

Οπως εξηγεί, στη συνέχεια ο συρμός γεμάτος επιβάτες πέρασε με ταχύτητα από τον σταθμό «Αμπελόκηποι», ενώ ευτυχώς σταμάτησε πριν τον επόμενο σταθμό, όπου παρέμενε άλλος συρμός, επίσης γεμάτος με κόσμο.

Και προσθέτει: «Ο συρμός κινήθηκε ανεξέλεγκτος και αφρενάριστος, και εισήλθε στον σταθμό "Αμπελόκηποι" με ταχύτητα 60 km/h και ακινητοποιήθηκε πριν από τον επόμενο σταθμό, ήτοι τον σταθμό "Μέγαρο Μουσικής", έχοντας περάσει τον σηματοδότη της χιαστί αλλαγής κατά πολλά μέτρα. Κατά τη διάρκεια που συρμός κινούνταν ανεξέλεγκτα - αφρενάριστα, γεμάτος με επιβάτες, καθώς ήταν ώρα αιχμής, υπήρχε προπορευόμενος συρμός στον αμέσως επόμενο σταθμό, "Μέγαρο Μουσικής", επίσης γεμάτο με επιβάτες. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εάν δεν είχε ακινητοποιηθεί πριν από τον σταθμό "Μέγαρο Μουσικής" θα υπήρχε σύγκρουση με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οπως ήταν φυσικό, ο συρμός (322/ΑΤΥ 54) εκκενώθηκε στον σταθμό "Μέγαρο Μουσικής" και αποσύρθηκε άμεσα».

Το ταξίδι με το «τρενάκι του τρόμου» όμως δεν σταματάει εδώ.

«Την επόμενη μέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2025», όπως αναφέρεται στην επιστολή του Δ. Γουρτή, «επιχειρήθηκε να παραδοθεί ως λειτουργικός ο εν λόγω συρμός (ΑΤΥ 54), ώστε να εκτελέσει δρομολόγια. Παρ' όλα αυτά, κατόπιν ορθής υπόδειξης του Ρυθμιστή Κυκλοφορίας έγιναν δοκιμές στην πέδηση πριν να ενταχθεί ο συρμός στην κυκλοφορία και αποδείχθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα. Ως εκ τούτου, ο συρμός δεν δρομολογήθηκε ως επιβατικός».

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος συρμός από τον Νοέμβρη του 2025 μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια δρομολογίων έχει εκκενωθεί και αποσυρθεί 28 φορές εξαιτίας προβλημάτων στην πέδηση.

«Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, και τα οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν αντιπροσωπεύουν το 100% των περιπτώσεων, είναι πολλά και εξαιρετικά επικίνδυνα», τονίζει ο Δ. Γουρτής. Και, με βάση όσα έχουν αναπτυχθεί στις σχετικές επιστολές των εργαζομένων, καταλήγει: «Απαιτείται άμεσος έλεγχος στα συστήματα πέδησης όλου του τροχαίου υλικού, επισκευές και δοκιμές για να εξακριβωθεί η σωστή λειτουργία των συστημάτων αυτών».