Πνίγηκε στο νερό η Νιγρίτα από την έντονη βροχόπτωση.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Νιγρίτα Σερρών, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύζουν κατοικημένες περιοχές.

Η έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους και δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων. Σε αρκετά σημεία τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα.

Oι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για το κύμα αστάθειας που θα επικρατήσει σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.