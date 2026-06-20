Ο ΓΓ του ΚΚΕ αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι, νέοι και λαϊκές οικογένειες, κάνοντας λόγο για διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στις τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες της εποχής και στην πραγματική ποιότητα ζωής των πολιτών.

Μήνυμα ενίσχυσης του ΚΚΕ και κλιμάκωσης των κοινωνικών και εργατικών αγώνων έστειλε από τον χώρο των πρώην Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή».

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι το ΚΚΕ αποτελεί «το πραγματικό αντίπαλο δέος» απέναντι στις πολιτικές που –όπως ανέφερε– εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του κόμματος για την αξιοποίηση του χώρου των πρώην Λιπασμάτων προς όφελος των κατοίκων, ζητώντας την πλήρη απόδοσή του στον λαό του Πειραιά και την απαλλοτρίωση των 640 στρεμμάτων της περιοχής.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι, νέοι και λαϊκές οικογένειες, κάνοντας λόγο για διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στις τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες της εποχής και στην πραγματική ποιότητα ζωής των πολιτών. Όπως υποστήριξε, η πρόοδος στην επιστήμη, την τεχνολογία και την παραγωγικότητα δεν μεταφράζεται σε κοινωνική ευημερία, καθώς προτεραιότητα παραμένει η αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα γενιά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προωθεί πολιτικές που συντηρούν την ανασφάλεια και περιορίζουν τις προοπτικές των νέων ανθρώπων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στα μέτρα στήριξης για το δημογραφικό και τη στέγαση, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες των νέων ζευγαριών και των οικογενειών.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρουσίασε το όραμα του ΚΚΕ για τον Πειραιά, περιγράφοντάς τον ως ένα λιμάνι «στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και της φιλίας των λαών», μακριά από πολεμικές εμπλοκές και επιχειρηματικά συμφέροντα. Παράλληλα, κάλεσε τους εργαζόμενους και τη νεολαία να συμπορευθούν με το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η ενίσχυσή του μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά η ομιλία του:

Φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι

Εδώ, στις εργατογειτονιές του Πειραιά, στον χώρο του πρώην εργοστασίου των Λιπασμάτων, χτυπάει σήμερα η καρδιά του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή!Σε αυτόν εδώ τον χώρο, που δικαιωματικά ανήκει στον λαό του Πειραιά και στα παιδιά του, ώστε να μπορούν δωρεάν να ψυχαγωγηθούν, να αθληθούν, να αναπτύξουν τα πολιτιστικά τους ενδιαφέροντα!

Για αυτό παλεύουμε, για να πάρει σάρκα και οστά η πρόταση διεκδίκησης του ΚΚΕ: Να προχωρήσει η απαλλοτρίωση και η απόδοση στον λαό συνολικά των 640 στρεμμάτων, χωρίς αποζημίωση!

Όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες μπίζνες, να το ξεχάσουν! Θα είναι εδώ, όπως ήταν πάντα, ο λαός της περιοχής και το ΚΚΕ μπροστά, για να ματαιώσουν τέτοια σχέδια! Αυτό το μήνυμα στέλνει από εδώ σήμερα το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και η παρουσία όλων σας!

Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή έχει ήδη απλώσει τα πανιά του, για να φτάσει σε κάθε πόλη και χωριό σε όλη την χώρα. Συνεχίζει να γράφει ιστορία, να αρμενίζει με πυξίδα το ευτυχισμένο μέλλον που θα φτιάξουμε, με την αισιοδοξία πως “η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει”.

Πάντα καινοτόμο, γιατί στερεώνεται στα πιο όμορφα ιδανικά, στις επαναστατικές ιδέες του ΚΚΕ για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας, την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου της πραγματικής ευημερίας και ελευθερίας, του σοσιαλισμού. Πάντα νεανικό και δυναμικό, γιατί χτίζεται με τα υλικά της εθελοντικής προσφοράς και της ανιδιοτέλειας, ακτινοβολώντας τις ελπίδες, τις διεκδικήσεις και τα όνειρα της νέας γενιάς που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Σταθερό σημείο αναφοράς για την τέχνη που αφυπνίζει και δεν αποκοιμίζει, που εμπνέει και εμπνέεται από τους αγώνες του λαού μας.

Για αυτό και ενοχλεί τους διάφορους “εμπόρους” του πολιτισμού, όπως τον υφυπουργό που προχώρησε στην θρασύτατη δήλωση ότι “το ΚΚΕ δε θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα”, είπε ο Φωτήλας. Πήρε βέβαια την απάντηση που του άξιζε από 100άδες καλλιτέχνες, ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, που καταδίκασαν τις δηλώσεις του και τον έβαλαν στη θέση του.

Γιατί ο κόσμος ξέρει πως το ΚΚΕ με τις ιδέες και τους αγώνες του ενέπνευσε πολλούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους του πολιτισμού. Γιατί ο κόσμος βλέπει πως το ΚΚΕ με τις μοναδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του συμβάλλει στην διάδοση του κοινωνικά χρήσιμου έργου, στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών – δημιουργών. Επιβεβαιώνεται μέσα και από τον Πολιτισμό ο ριζικά διαφορετικός χαρακτήρας του Κόμματός μας από όλα τα άλλα κόμματα που αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό ως εμπόρευμα!

Αντίθετα, για εμάς, η πρωτοπόρα Τέχνη είναι δύναμη ανατρεπτική, επαναστατική! Είναι μια δύναμη που μπορεί να ανυψώσει, να μεταπλάσει τους ανθρώπους, αυτούς που τελικά θα αλλάξουν τον κόσμο!

Φίλες και φίλοι

Απλώνουμε το χέρι και απευθυνόμαστε στους ανθρώπους του μόχθου που δεινοπαθούν και αγωνίζονται καθημερινά για να τα βγάλουν πέρα: Στους εργάτες και τις εργάτριες του Πειραιά που βρίσκονται κάθε μέρα στην μάχη για το μεροκάματο στο λιμάνι, στα καράβια, στα γιαπιά και στα γραφεία και αγωνιούν να γυρίσουν στο σπίτι ασφαλείς, με τα εργοδοτικά εγκλήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από τους θανάτους εργατών στη Ζώνη, στις οικοδομές μέσα στο κέντρο του Πειραιά. Του Δημήτρη Δαγκλή που έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας στις εγκαταστάσεις της COSCO. Απευθυνόμαστε στις λαϊκές οικογένειες που δουλεύουν μέχρι εξάντλησης για έναν μισθό που τελειώνει στα μέσα του μήνα. Και βέβαια αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε “πόσο κάνει” αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν, σαν αυτή που εγκαινίασε προχθές ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός, το επαρκές εισόδημα, είναι η κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης που έχουν θεσπίσει όλες οι κυβερνήσεις και με τους οποίους γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, εκμεταλλευόμενοι τα κύματα της ακρίβειας.

Απευθυνόμαστε στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, επιστήμονες που πρώτα τους βαφτίζουν “μεσαία τάξη” για να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και μετά έρχονται όλοι και τους ξεζουμίζουν, για να μένουν άθικτα τα κέρδη των μεγάλων. Αυτό έχει κάνει και αυτή η κυβέρνηση, όπως ακριβώς και η προηγούμενη, με τη φορο-αφαίμαξη, τα απανωτά πρόστιμα, την ακρίβεια στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες, τα χρέη που έχουν γίνει μόνιμη θηλιά στο λαιμό τους.

Απευθυνόμαστε στις γυναίκες που σηκώνουν διπλό και τριπλό φορτίο στην δουλειά, στο σπίτι, στην οικογένεια. Στους μαθητές και τις μαθήτριες που ανεβαίνουν έναν Γολγοθά μέσα σε ένα σχολείο-εξεταστικό κέντρο που τους γεμίζει με πίεση και άγχος, ένα σχολείο που θα γίνει ακόμη χειρότερο με το Εθνικό Απολυτήριο και τις τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις που ετοιμάζουν. Σε κάθε νέο και νέα που θέλει να φτιάξει τη ζωή του, να κατακτήσει τη γνώση, να εργαστεί με σύγχρονα δικαιώματα στο αντικείμενο στο οποίο σπούδασε ή επέλεξε, να ανοίξει το δικό του σπίτι, να αξιοποιήσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του, να αθληθεί, να κάνει διακοπές.

Όλα αυτά για εμάς δεν είναι πολυτέλειες, είναι τα απολύτως αναγκαία, αυτονόητα και εφικτά στην εποχή μας. Δυστυχώς όμως στο σημερινό σύστημα κοστολογούνται ακριβά και αντιμετωπίζονται ως “προνόμιο” και ευκαιρία για λίγους. Σε όλους εσάς απευθυνόμαστε λοιπόν, όχι για να σας απαριθμήσουμε τα προβλήματα που ζείτε, αλλά για να συζητήσουμε τι φταίει και τι μπορεί να γίνει.

Σήμερα όλες οι εξελίξεις φωτίζουν ότι αυξάνει όλο και περισσότερο η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν να βελτιωθεί ριζικά η ζωή μας και στο πώς τελικά ζούμε στο σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα. Η ανάπτυξη που παρατηρούμε γύρω μας στην επιστήμη και στην τεχνολογία, τα επιτεύγματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα άλματα στην παραγωγικότητα της εργασίας, όλα αυτά ακυρώνονται στην πράξη, γιατί στο επίκεντρο είναι το κέρδος των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Ειδικά η νεολαία που μπορεί και πρέπει σήμερα να τα κερδίσει όλα, δεν έχει κανένα λόγο να αποδεχθεί ένα παρόν και ένα μέλλον στο οποίο θα συμβιβάζεται με τα λίγα και δεν θα ελπίζει σε τίποτα. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος για την νεολαία συνολικά και τους νέους εργαζόμενους ειδικά. Να την εθίσουν σε μια τόσο μίζερη ζωή που θα της παίρνουν 10, θα της γυρνάνε πίσω 1 και θα της ζητάνε να πει κι ευχαριστώ!

Ε, όχι! Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει αυτός ο εμπαιγμός, αυτή η κοροϊδία! Γιατί είναι κοροϊδία και αθλιότητα ο Μητσοτάκης να βαφτίζει “στήριξη των νέων οικογενειών” το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ, την παιδοφύλαξη των “νταντάδων της γειτονιάς” και τα στεγαστικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, απ’ τα οποία ψαρεύουν πελατεία τα κοράκια των τραπεζών.

Κι όλα αυτά τάχα για να στηρίξει τους νέους να κάνουν οικογένεια και για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα! Αλήθεια, δε γνωρίζει ότι χιλιάδες εποχικές εργαζόμενες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το επίδομα, γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα;

Δε γνωρίζει ότι τα νέα ζευγάρια είναι αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, που όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της υγείας και ότι είναι δαπάνες που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας, το οποίο επικαλείται;

Και βέβαια δεν ξέρει τάχα ότι οι περιβόητες “φοροελαφρύνσεις” που εξήγγειλε για τις λαϊκές οικογένειες με παιδιά, ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν από τις συνέπειες της ακρίβειας, των δαπανών για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης; Για να δημιουργήσουν οι νέοι και οι νέες οικογένεια, χρειάζεται να νοιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας, του σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη αναγκών διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, φτηνής σύγχρονης κατοικίας.

Απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: Δωρεάν υπηρεσίες Υγείας με έμφαση στην πρόληψη, δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας. Αυτή είναι η πραγματική σταθερότητα, όπως την αντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος του μόχθου και όχι το σκιάχτρο της δήθεν «πολιτικής σταθερότητας» που χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, για να εκβιάσει τον λαό και να αρπάξει την ψήφο του.

Άλλωστε, σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας τα τελευταία χρόνια έγιναν τα Τέμπη, το έγκλημα της Πύλου, η Βιολάντα, κάηκε η μισή Ελλάδα από τις πυρκαγιές, έρχεται το ένα κύμα ακρίβειας πίσω από το άλλο. Σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας - και μάλιστα με την ευρεία πολιτική συναίνεση όλων τους, πλην ΚΚΕ - προχώρησε η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε δυο πολέμους, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων.

Και μπορεί σήμερα να έχουμε μια εύθραυστη εκεχειρία στο μέτωπο του Ιράν, μετά και την πλήρη αποτυχία των δήθεν “άτρωτων” στρατών των ΗΠΑ και του Ισραήλ να πετύχουν τους σκοπούς τους, όμως το βέλος των εξελίξεων εξακολουθεί να δείχνει προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης, γιατί παραμένουν οι βαθύτερες αιτίες: Οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων για τα κέρδη, η σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στο σημείο να θέτει ο κ. Μητσοτάκης το δίλημμα “ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει μέσα στη νύχτα”!!! Αλλά δεν λένε κουβέντα για το ότι θα έρθει η ώρα που θα χτυπήσει, αφού το έχουν λίγο-πολύ για δεδομένο και μάλιστα έχουν φροντίσει γι’ αυτό και οι ίδιοι με τις πολιτικές που ακολουθούν.

Γι’ αυτό ο λαός πρέπει να απορρίψει τους εκβιασμούς, να μην το φοβηθεί, αλλά αντίθετα να επιδιώξει να μην κάνει ό,τι θέλει η οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, να μη νοιώθει δυνατή να περνάει αντιλαϊκά μέτρα, αλλά να νοιώθει αδύναμη, να τρέμει τον λαό και το ΚΚΕ σε κάθε της βήμα.

Να είναι όσο γίνεται πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός, το κίνημά του και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και παντού. Να παλέψει για να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και συνολικά από όλη αυτή την απαίσια, κυρίαρχη, αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της. Να βάλει στόχο επιτέλους να ζήσει, όπως του αξίζει, τον 21ο αιώνα. Αυτά βέβαια δεν μπορούν να προκύψουν από το αηδιαστικό πολιτικό παζάρι με τις μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο και τους πλειστηριασμούς βουλευτικών εδρών, στο οποίο επιδίδονται τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας.

Όλοι αυτοί επιδίδονται σε έναν διαγωνισμό άθλιας εξαπάτησης του λαού και της νεολαίας, με στόχο να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να την εκτονώσουν σε ανώδυνα κανάλια και να γίνουν ξανά σανίδα σωτηρίας αυτού του σάπιου συστήματος, τώρα που μεγαλώνουν οι δυσκολίες και τα ζόρια του. Κι ακριβώς επειδή είναι μεγάλα τα ζόρια τους, επιστρατεύουν ανθρώπους που έκαναν τη βρώμικη δουλειά παλιότερα και είναι πρόθυμοι να την ξανακάνουν, για να ξελασπώσουν το σύστημα και να βουλιάξει πάλι ο λαός!

Σήκωσαν από τον πάγκο και τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και εδώ στη Νίκαια, για να πει στον λαό της, στον λαό του Πειραιά, “τώρα μιλάμε”. Μωρέ, τι μάς λες; Αλήθεια; Τώρα μιλάμε; Να ενημερώσουμε, λοιπόν, τον κ. Τσίπρα, ότι τα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ, όσο εκείνος είτε ψήφιζε τους νόμους της μέσα στην Βουλή, είτε έκανε rebranding στο Χάρβαρντ, ο λαός του Πειραιά δεν έμεινε μουγκός περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία του. Έδωσε πολλούς και σκληρούς αγώνες απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και πέτυχε μάλιστα και νίκες, έχοντας δίπλα του το ΚΚΕ.

Όποιος το αγνοεί αυτό δε θέλει αγώνες και κίνημα, γιατί δε θέλει καμία πραγματική αλλαγή. Θέλει τον λαό να πηγαίνει μόνο κάθε 4 χρόνια στην κάλπη και μετά να το βουλώνει, για να μην τον έχει μέσα στα πόδια του. Καλό θα ήταν όμως, όταν έρχεται ο κ. Τσίπρας σε αυτές τις γειτονιές, τις ποτισμένες με αίμα αγωνιστών ηρώων, να φροντίζει πρώτα να βγάζει τις κουκούλες από τα στελέχη που έχει στα επιτελεία του, όπως τον πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ ή τον γνωστό αντικομουνιστή και απολογητή των ταγμάτων ασφαλείας, τον Μαραντζίδη.

Αλήθεια, τι σχέση έχουν οι εκτελεσμένοι του Μπλόκου με όλους αυτούς που αθωώνουν τους συνεργάτες των ναζί, όπως ο Μαρατζίδης, γράφοντας ότι το έκαναν για να προστατευτούν από τις επιθέσεις του ΕΛΑΣ; Ή ότι οι ΕΑΜίτες ήταν φοβισμένα ανθρωπάκια που εντάχθηκαν σε αυτό γιατί “δεν είχαν άλλη επιλογή, καθώς το ΕΑΜ δε δίσταζε να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους παράκουγαν τις εντολές του”;

Στις γειτονιές της Κοκκινιάς και του Μπλόκου, στις γειτονιές του Παύλου Φύσσα, δεν περνάνε αυτές οι αθλιότητες! Και βέβαια ο λαός του Πειραιά δεν είναι λωτοφάγος. Θυμάται πολύ καλά ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού στην COSCO, ότι αδειοδοτήθηκαν τα καζάνια στη Δραπετσώνα και λειτούργησαν ξανά τα καζάνια στο Πέραμα, ότι τέθηκε ο αντιδραστικός σχεδιασμός για τα απορρίμματα, που στη συνέχεια υλοποίησε η κυβέρνηση της ΝΔ.

Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να πατήσει ξανά τη μπανανόφλουδα, όσο κι αν σπρώχνει απροκάλυπτα αυτό το δήθεν “νέο” κόμμα όλο το σύστημα, τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και των ολιγαρχών, τα φιλοκυβερνητικά μέσα, που τον στήνουν ως βολικό αντίπαλο.

Δεν τσιμπάει ούτε και από τις προεκλογικές βόλτες του Ανδρουλάκη, που επισκέφτηκε και αυτός τη Δραπετσώνα πριν από λίγες μέρες. “Μαύρα μάτια” έκανε ο λαός του Πειραιά για να τον δει, αλλά τώρα το ενδιαφέρον του αναθερμάνθηκε μπροστά στις επικείμενες εκλογές. Για αυτό μάλλον θεώρησε ότι τα Λιπάσματα είναι κατάλληλο μέρος να ρίξει ένα πυροτέχνημα για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δωρεάν, για όλους τους νέους κάτω από 24 ετών.

Μα, καλά, δε βρέθηκε κάποιος από το επιτελείο του να τον ενημερώσει ότι εδώ, στον χώρο που βρισκόμαστε, δε φτάνει ούτε ένα λεωφορείο για δείγμα; Μίλησε για την ανάγκη αναβάθμισης της δημόσιας Παιδείας, λίγα μέτρα μακριά από το Πέραμα, εκεί όπου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ακύρωσαν με τον αγώνα τους τη μετατροπή του σχολείου της γειτονιάς τους σε Ωνάσειο, κόντρα σε όσα ψήφιζαν από κοινού ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και την Κωνσταντοπούλου. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο μεγάλο πρόβλημα των υψηλών ενοικίων και της στέγασης, αλλά ξέχασε να πει για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που καταργήθηκε επί των ημερών που το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούσε με την Νέα Δημοκρατία. Όπως ξέχασε να πει και για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που έβαλε και αυτός το χέρι του, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν πάντως του... μύρισε κάτι εδώ που ήρθε, τον ενημερώνουμε ότι ήταν η μπόχα από τα καζάνια του θανάτου, αυτά για τα οποία ο σημερινός ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μανιάτης, ως Υπουργός “Περιβάλλοντος” της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εγκατασταθούν. Αυτά τα καζάνια, των οποίων τις άδειες για την διατήρηση και την επέκτασή τους έχουν ψηφίσει μαζί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο όλος ΣΥΡΙΖΑ!

Και μπορεί ο Ανδρουλάκης να ήρθε για λίγο και να έφυγε, όμως ο λαός της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου, του Περάματος, συνεχίζει να ζει καθημερινά σε αυτή την δυσωδία με τον φόβο για τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Για αυτό το ΚΚΕ στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τις διεκδικήσεις του λαού του Πειραιά: Να φύγουν τώρα τα καζάνια του θανάτου! Να ξεκουμπιστούν από αυτές εδώ τις γειτονιές!

Φίλες και φίλοι

συντρόφισσες και σύντροφοι

Κοινή συνισταμένη της κυβέρνησης της ΝΔ, των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, όπως και άλλων που εμφανίζονται με το προφίλ του δήθεν αντισυστημικού, είναι ότι το μόνο ρεαλιστικό, το μόνο στο οποίο μπορεί να περιορίσει τις ελπίδες και τους στόχους σήμερα η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, είναι μια δήθεν, μια ουτοπική, ψεύτικη, δήθεν καλύτερη διαχείριση της βαρβαρότητας που βιώνει, που βλέπει παντού γύρω της να την πνίγει.

Κι επειδή η φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα το αστικό σύστημα, οι τεράστιες συγκλίσεις τους και οι δεσμεύσεις τους στο κεφάλαιο, δεν τους επιτρέπουν ούτε μια σικέ προεκλογική αντιπαράθεση ψεύτικων υποσχέσεων να κάνουν, γι’ αυτό προσπαθούν να στήσουν διαχωριστικές γραμμές αποκλειστικά στο επίπεδο των αντιλαϊκών «θεσμών», της σκοτεινής «διαφάνειας», του ανύπαρκτου “κράτους δικαίου”, ή γύρω από έννοιες που χρησιμοποιούν αφηρημένα και ψευδεπίγραφα, όπως η «εντιμότητα» και «καθαρότητα», ψάχνοντας να τα βρουν ανάμεσα στη διαφθορά και τη σαπίλα τους.

Μπορούν να τσακώνονται μέρα νύχτα γι’ αυτά. Αλλά κανέναν καυγά δεν είδαμε, για παράδειγμα, για την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει κι άλλη μια φρεγάτα στο στόμα του λύκου, αυτή τη φορά στα Στενά του Ορμούζ, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των συμμάχων τους Αμερικάνων. Άχνα δεν έβγαλαν όλοι τους, πλην ΚΚΕ.

Το ζήτημα φυσικά δεν είναι αν πρέπει ή δεν πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση της ΝΔ για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν σκάσει επί των ημερών της, αν πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Ούτε συζήτηση δε χωράει γι’ αυτό και το ΚΚΕ θα συνεχίζει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή.

Το ζήτημα όμως είναι, την ίδια στιγμή, να μην περάσει η αυταπάτη ότι μπορεί να “καθαρίσει” αυτό το σύστημα που δουλεύει ολόκληρο γύρω από το κυνήγι του κέρδους, δηλαδή την πηγή κάθε βρωμιάς. Κι όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε μαζί, πριν αποφασίσουμε για τις επιλογές που θα καθορίσουν το αύριο της ζωής μας.

Δεν είναι εντιμότητα να λες στον λαό το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει, ότι μπορούν και οι δυνάστες του να κερδίζουν περισσότερα και αυτός να ζει καλά. Δεν μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε πραγματικό “κράτος δικαίου” ένα κράτος που υπάρχει μόνο για να θωρακίζει τη μεγαλύτερη αδικία που υπάρχει, που είναι η ίδια η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τον δήθεν ρεαλισμό της σημερινής κυβέρνησης και των επίδοξων άλλων «σωτήρων» τον βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας.

Ο Πειραιάς είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη «που να κόβεται στα δυο» ίσια κι όμοια και να μοιράζεται δίκαια και για το κεφάλαιο και για τους εργάτες. Εφοπλιστές διαθέτουν αμύθητο πλούτο και ταυτόχρονα απολαμβάνουν δεκάδες φοροαπαλλαγές και προνόμια. Το παίζουν «παλικαράδες» από τα κότερά τους, ότι δεν τους σταματάει τίποτα, αλλά στους ναυτεργάτες δίνουν να υπογράφουν «θανατόχαρτα», τους εκβιάζουν για να παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα στις εμπόλεμες ζώνες.

Όπου και αν κοιτάξεις γύρω σου βλέπεις γιγάντια έργα. Από αυτά όμως θησαυρίζουν μόνο οι ιδιοκτήτες τους, γιατί γίνονται πάνω στα χτυπημένα εργατικά δικαιώματα, την εντατικοποίηση, τους σακατεμένους εργάτες. Κάθε επενδυτικό σχέδιο, που δήθεν θα αναβάθμιζε τη ζωή του λαού στον Πειραιά, τελικά μπουκώνει με κέρδη τους ομίλους και ρημάζει τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής του λαού και της νεολαίας.

Την ίδια στιγμή που η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, για τον λαό και τα παιδιά του υπάρχει η άθλια κατάσταση στα 3 μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής με την υποχρηματοδότηση, τα ράντζα, τις ελλείψεις, τα εξαντλητικά ωράρια, τις πλημμυρισμένες αίθουσες. Οι υγειονομικοί του Πειραιά δίνουν καθημερινά μάχη με αυτήν την κατάσταση. Η άθλια κατάσταση στα σχολεία, επίσης με την χρόνια υποχρηματοδότηση και την απαξίωση, τα κενά στους εκπαιδευτικούς μέχρι και το τελευταίο κουδούνι, καθώς και οι ανύπαρκτες υποδομές για δημιουργική δραστηριότητα, για αθλητισμό και πολιτισμό. Τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμικούς ελέγχους κλπ. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό…

Όμως, εδώ στον Πειραιά, υπάρχουν και οι δυνατές εικόνες που φωτίζουν τον πραγματικό ρεαλισμό για την εργατική τάξη. Τον ρεαλισμό της σύγκρουσης με τη σημερινή βαρβαρότητα. Τον ρεαλισμό της εμπιστοσύνης στη δύναμή της. Τον ρεαλισμό της συμπόρευσης με το ΚΚΕ που είναι η καρδιά κάθε τίμιου και νικηφόρου αγώνα που δόθηκε σε αυτές τις γειτονιές.

Η απεργία του Φλεβάρη έδειξε στην πράξη την δύναμη που έχει η εργατική τάξη! Μια απεργία που έγραψε ιστορία, που ένωσε λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, εργαζόμενους στους δήμους και στη βιομηχανία. Μια απεργία που έγινε ταυτόχρονα σε επτά χώρες και είκοσι λιμάνια της Μεσογείου με το σύνθημα: «Οι λιμενεργάτες δε δουλεύουμε για τον πόλεμο»! Και απέδειξε ότι χωρίς τους εργάτες δεν κινείται τίποτα!

Το ίδιο δείχνουν οι μεγάλοι αγώνες για τις συλλογικές συμβάσεις στους λιμενεργάτες της COSCO, στους μεταλλεργάτες της Ζώνης, στους ναυτεργάτες για την προστασία της ζωής τους, οι αγώνες στην Teleperformance και η ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου, η βελτίωση των συσχετισμών στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά που με τους κομμουνιστές μπροστά, έχει δώσει νέα ώθηση στην οργάνωση της πάλης.

Αυτή η πείρα αποδεικνύει και κάτι ακόμη. Ότι το ΚΚΕ αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού! Γιατί διαθέτει πρόταση εξουσίας και διακυβέρνησης που συγκρούεται με την αιτία των προβλημάτων και όχι μόνο με τα αποτελέσματά τους.

Γι αυτό λέμε και στον λαό του Πειραιά: Αντί να υποφέρεις από μια κυβέρνηση ενός κόμματος ή μιας συνεργασίας τους, να επιλέξεις σ’ αυτή τη φάση το Κόμμα που θα κάνει πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, θα είναι στο πλευρό σου να σε υπερασπίζεται να ανοίγει τον δρόμο της πραγματικής πολιτικής αλλαγής, της ανατροπής, της προοπτικής.

Αυτό το κόμμα στην ελληνική κοινωνία είναι το ΚΚΕ. Ενισχύστε το. Κάντε το ακόμα πιο δυνατό!

Γιατί είναι το μόνο Κόμμα στο πλάι του λαού, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το σοσιαλισμό!

Φίλες και φίλοι

Το δικό μας όραμα για τον Πειραιά είναι τελείως διαφορετικό και θα το κάνουμε πράξη με τον λαό πρωταγωνιστή! Θέλουμε ένα λιμάνι φιλίας των λαών και όχι ορμητήριο πολέμου. Ένα λιμάνι στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και όχι των μονοπωλίων. Έναν Πειραιά κέντρο ζωής, πολιτισμού, αθλητισμού, μόρφωσης και λαϊκής ευημερίας και όχι κέντρο κινδύνων πολεμικής εμπλοκής, εντατικοποίησης και εργοδοτικών εγκλημάτων.

Στην εργατούπολη του Πειραιά, στις εργατογειτονιές της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου, του Περάματος, της Νίκαιας και του Κορυδαλλού, οι εργαζόμενοι, οι φυσικοί τους σύμμαχοι και τα παιδιά τους έχουν επιλογή.

Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Να ενισχύσουν τη δύναμη που βρίσκεται σταθερά δίπλα τους. Να δυναμώσουν τη φωνή που δε σιωπά. Να βάλουμε μεγάλους και αισιόδοξους στόχους και στις εκλογές. Στις προηγούμενες είχαμε πάρει σε Α΄ και Β΄ Πειραιά πάνω από 10%. Φανταστείτε τι δύναμη και εφόδια θα δώσει μια μεγαλύτερη αύξηση, ένα μεγάλο άλμα!

Θα δώσουν ώθηση και νέο αέρα στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Με αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου και αποφασισμένου λαού!

Με πίστη ότι ο πλούτος που παράγουμε μπορεί να υπηρετήσει αυτούς που τον δημιουργούν!

Με το ΚΚΕ μπροστά, με την ΚΝΕ μαζική, δυνατή για το ελπιδοφόρο αύριο, για μια νέα κοινωνία, για τον σοσιαλισμό!