Όσα τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BlueSky ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο σκάνδαλο των υποκλοπών και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας διατρέχει έναν κίνδυνο, αν στις επόμενες εκλογές πάρει 25% ή και χαμηλότερο ποσοστό, καθώς τότε θα εκλέξει 75 βουλευτές, την ώρα που οι υπόλοιποι θα έχουν 225 βουλευτές και έτσι θα μπορέσουν να παραπέμψουν τον πρωθυπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο κίνδυνος, λοιπόν, που ελλοχεύει είναι αυτός της ακυβερνησίας αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Ακόμη, ο ίδιος τόνισε πως όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές έχουν ένα και μόνο πρόγραμμα που δεν είναι άλλο από το να «φύγει ο Μητσοτάκης».

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