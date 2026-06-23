Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ κατά τη διάρκεια της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας ανακοίνωσε για την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό(ΠΟΕΕΤ).

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια κινητοποίηση από πλευράς εργαζομένων στα ΜΜΜ. Στην απεργία ωστόσο, συμμετέχουν επίσης η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων και Εργαζόμενων στις Περιφέρειες, η Ομοσπονδία Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ).

Στα αιτήματα των εργαζομένων είναι οι αυξήσεις στους μισθούς,, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και Παιδείας και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. ΟΙ εργαζόμενοι στις Περιφέρειες σε όλη τη χώρα ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, αύξηση των αποδοχών κατά 20%, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Στο πλαίσιο της απεργίας, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας προχωρά την Τετάρτη σε στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00. Οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΣΕΕ στις 11:00 π.μ..

Οι συγκεντρώσεις

Η συγκέντρωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό θα γίνει στα γραφεία των Ξενοδόχων στις 10:00 π.μ., ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τα Ιωάννινα, τη Ζάκυνθο και την Κω. Παραλληλία, στις 10:30 π.μ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των Περιφερειών στην Αθήνα έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

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Την Τετάρτη, η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις Κατασκευές από όλη την Αττική θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν επίσης σε: Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ, Αγρίνιο, 10.30 π.μ., πεζόδρομο «Παπαστράτου», Αίγιο, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ, Ηράκλειο, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο, Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας, Καρδίτσα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία, Κοζάνη, 10 π.μ. ΕΦΚΑ, Ρέθυμνο, 10.30 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας, Σάμο, 10 π.μ., στα γραφεία Σωματείου Γοργύρας, Χανιά, 10 π.μ. σε ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας.

Με πληροφορίες του 902.gr