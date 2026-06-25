Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτή η διαφορά στο μέγεθος δίνει σεισμό σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο.

Την ώρα που η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της και θα περάσουν μήνες ώστε να ορθοποδήσει αρκετοί έχουν αναρωτηθεί ποια είναι η διαφορά ενός σεισμού μεγέθους 7,2 ρίχτερ με έναν σεισμό 7,5 ρίχτερ. Την απάντηση δίνει το skynews, με τον ανταποκριτή επιστήμης να σημειώνει ότι είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερος.

Όπως σημειώνει ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα, και 39 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ένας σεισμός 7,5 Ρίχτερ.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο δεύτερος σεισμός ήταν σημαντικά ισχυρότερος από τον πρώτο.

Ο τρόπος με τον οποίο μετράμε τους σεισμούς μπορεί μερικές φορές να το αποκρύπτει αυτό, επειδή η κλίμακα είναι συμπιεσμένη, επομένως κάθε βήμα προς τα πάνω αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγαλύτερο άλμα από το προηγούμενο.

Μπορεί να πιστεύετε ότι ένας σεισμός 7,5 Ρίχτερ δεν είναι και τόσο μεγαλύτερος από έναν σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Στην πραγματικότητα, είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτός ο δεύτερος τεράστιος σεισμός έπληξε τη Βενεζουέλα προτού προλάβει να συνέλθει από τον πρώτο.

Το γεγονός ότι και οι δύο αυτοί σεισμοί ήταν σχετικά επιφανειακοί σήμαινε ότι ήταν πολύ πιο καταστροφικοί.

Και οι δύο έγιναν σε βάθος 10 χιλ, επομένως κινήθηκαν πολύ γρήγορα προς την επιφάνεια.

Τέλος, ο αντίκτυπος αυτών των σεισμών έγινε πολύ μεγαλύτερος από την τοποθεσία τους.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Βενεζουέλας ζει στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στη γραμμή του ρήγματος μεταξύ των πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής. Εκεί που ήρθε η καταστροφή.