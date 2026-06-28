Οι διασώστες αρνούνται να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των θυμάτων.

Μέσα στο ζοφερό σκηνικό της βιβλικής καταστροφής που προκάλεσαν οι πρόσφατες δίδυμες σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να γράφουν ιστορίες απίστευτου σθένους.

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κατέληξε σε ένα πραγματικό «θαύμα», καθώς ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από έναν τεράστιο όγκο ερειπίων, τέσσερις ημέρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Η κοινή επιχείρηση στήθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με τη συμμετοχή Αμερικανών και Γάλλων διασωστών που έχουν σπεύσει στη χώρα για να συνδράμουν τις τοπικές δυνάμεις.

Οι διασώστες, επιχειρώντας πάνω σε ένα επικίνδυνο και ασταθές «βουνό» από μπάζα και τσιμέντα, κατάφεραν μετά από ώρες προσεκτικών χειρισμών να προσεγγίσουν το σημείο όπου βρίσκονταν παγιδευμένοι οι δύο άνθρωποι. Η στιγμή που ο πατέρας και ο γιος του ανασύρθηκαν στην επιφάνεια προκάλεσε δάκρυα ανακούφισης.

Οι δύο διασωθέντες, έχοντας υποστεί τεράστια σωματική και ψυχολογική καταπόνηση, μεταφέρθηκαν αμέσως με φορεία προκειμένου να τους παρασχεθούν επείγουσες ιατρικές φροντίδες, καθώς είχαν παραμείνει για 96 ώρες χωρίς νερό και τροφή.

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Η διάσωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σκόρπιες, αλλά πολύτιμες ειδήσεις ελπίδας –όπως η διάσωση ενός βρέφους 18 ημερών και ενός 11χρονου αγοριού τις προηγούμενες ώρες– σε μια περίοδο που τα χρονικά περιθώρια για την ανεύρεση επιζώντων στενεύουν δραματικά.

Οι φονικοί σεισμοί έχουν αφήσει πίσω τους βαρύτατο απολογισμό σε ανθρώπινες απώλειες, με τον επίσημο αριθμό των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς και τους αγνοούμενους να αριθμούν δεκάδες χιλιάδες.