Κάτοικοι αναφέρουν ότι ορισμένες συνοικίες έχουν μετατραπεί σε «νεκρές ζώνες», χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή πρόσβαση σε βασική βοήθεια.

Η Βενεζουέλα βιώνει μια από τις πιο καταστροφικές φυσικές τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Όπως αναφέρει το CNN, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 1.400 νεκρούς, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε δεκάδες χιλιάδες, ακόμη και πάνω από 65.000 ανθρώπους, καθώς ολόκληρες γειτονιές παραμένουν θαμμένες κάτω από τα ερείπια.

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Ολόκληρες πόλεις ισοπεδωμένες

Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στη βόρεια παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα στην περιοχή Καράκας και στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν κοπεί και κρίσιμες υποδομές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών πηγών, τουλάχιστον δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, ενώ το κύμα καταστροφής επηρέασε ακόμη και περιοχές υψηλής πυκνότητας πληθυσμού και αστικά κέντρα που θεωρούνταν σχετικά ασφαλή.

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Το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας έχει υποστεί ζημιές, επιβραδύνοντας την άφιξη σωστικών συνεργείων, ενώ σε πολλές περιοχές η πρόσβαση γίνεται μόνο πεζή ή με ελικόπτερα.

Η μάχη των διασωστών με τον χρόνο

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μέσα στο κρίσιμο «παράθυρο των 72 ωρών», όπου οι πιθανότητες ανεύρεσης ζωντανών είναι υψηλότερες.

Σε πολλές περιπτώσεις, κάτοικοι και διασώστες χρησιμοποιούν μόνο τα χέρια τους για να απομακρύνουν μπάζα, καθώς ο βαρύς εξοπλισμός δεν έχει καταφέρει ακόμη να φτάσει σε όλες τις περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djks2t9atpdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, έχουν σημειωθεί μεμονωμένες διασώσεις, όπως η ανάσυρση παιδιών και ενηλίκων από τα συντρίμμια, προσφέροντας μικρές στιγμές ανακούφισης μέσα σε μια κατά τα άλλα εφιαλτική εικόνα.

{https://x.com/AP/status/2070623090325749860}

Ο φόβος μιας ακόμη μεγαλύτερης καταστροφής

Εκτός από τον επίσημο αριθμό των νεκρών, οι αρχές και διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται, με τον τελικό απολογισμό να παραμένει άγνωστος.

Σε περιοχές όπως η Λα Γκουάιρα, οικογένειες στήνουν αυτοσχέδιους καταλόγους αγνοουμένων έξω από νοσοκομεία και νεκροτομεία, ενώ πολλοί δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε βασική ενημέρωση λόγω κατάρρευσης δικτύων επικοινωνίας.

{https://x.com/StateDept/status/2070998469553053742}

Μια χώρα σχεδόν κατεστραμμένη

Η φυσική καταστροφή χτύπησε μια χώρα που ήδη βρισκόταν σε βαθιά κοινωνικοοικονομική κρίση.

Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρή έλλειψη τροφίμων και καθαρού νερού, υπολειτουργία δημόσιων υπηρεσιών, ενεργειακά προβλήματα καθώς και μαζική μετανάστευση εκατομμυρίων πολιτών.

Αυτή η ήδη εύθραυστη κατάσταση έχει κάνει την αντίδραση στην καταστροφή ακόμη πιο δύσκολη, με περιορισμένους πόρους, ελλείψεις σε μηχανήματα διάσωσης και προβλήματα συντονισμού.

Σε πολλές περιοχές, οι δρόμοι έχουν καταστραφεί πλήρως, ενώ γέφυρες έχουν υποχωρήσει, αποκόπτοντας κοινότητες από την υπόλοιπη χώρα.

Διεθνής κινητοποίηση

Η διεθνής κοινότητα έχει ενεργοποιηθεί άμεσα, με αποστολές διάσωσης, ιατρικές ομάδες και ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνουν στη χώρα.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, πάνω από 1.500–1.600 διασώστες από δεκάδες χώρες έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, ενώ επιπλέον αποστολές βρίσκονται καθ’ οδόν.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, με ειδικά σκυλιά, drone και σόναρ τελευταίας τεχνολογίας αναχωρεί την προσεχή Τρίτη για Βενεζουέλα η εξαμελής Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ) μαζί με έξι Σέρβους διασώστες, για να συνδράμει στην μάχη με τον χρόνο που δίνεται στα συντρίμμια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djk20tews5j5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για την επιβίωση χιλιάδων τραυματιών και εκτοπισμένων.

Η επόμενη μέρα

Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον δεν αφορά μόνο τον αριθμό των θυμάτων, αλλά το ίδιο το μέλλον της χώρας:

Μπορεί η Βενεζουέλα να ανακάμψει από μια τέτοια πολυεπίπεδη καταστροφή ή οι «ρωγμές» της – κοινωνικές, οικονομικές και τώρα φυσικές – είναι πλέον μη αναστρέψιμες; Για εκατομμύρια πολίτες, η απάντηση παραμένει άγνωστη. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η χώρα έχει ήδη αλλάξει για πάντα.