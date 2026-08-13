Η οικογένεια είχε φτάσει στο νησί από την Ιρλανδία, όπου διαμένει μόνιμα, μόλις τρεις ημέρες πριν από την τραγωδία.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του.

Η οικογένεια είχε φτάσει στο νησί από την Ιρλανδία, όπου διαμένει μόνιμα, μόλις τρεις ημέρες πριν από την τραγωδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, όταν ο ανήλικος πήγε στο μπάνιο της κατοικίας. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Οι έρευνες στρέφονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και ειδικότερα το ενδεχόμενο να σημειώθηκε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από τον θερμοσίφωνα ή άλλο τμήμα της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το cyclades24.gr, το οίκημα έχει αποκλειστεί από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να εξεταστούν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας.

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Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές είναι και η πληροφορία ότι στον ηλεκτρικό πίνακα του ακινήτου ενδέχεται να μην υπήρχε ρελέ διαφυγής, ένας σημαντικός μηχανισμός προστασίας που διακόπτει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν ανιχνευτεί διαρροή.

Παράλληλα, διερευνάται εάν το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας. Τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να ελεγχθούν, ώστε να διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάσταση της εγκατάστασης και εάν πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

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Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και αναμένεται να προκύψουν από την ολοκλήρωση της έρευνας και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία»

Συγγενής του 17χρονου μίλησε στον ALPHA και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα «καλοκαιρινό» σπίτι, στο οποίο η οικογένεια πήγαινε για λίγες ημέρες, ενώ έκανε λόγο για μια παλιά κατοικία που είχε κατασκευαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες και δεν είχε ανακαινιστεί εδώ και πολλά χρόνια.

Για τις συνθήκες του περιστατικού μίλησε και ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, ο οποίος αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τη μητέρα του 17χρονου μετά την τραγωδία.

«Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”», ανέφερε.

Ο δήμαρχος περιέγραψε την κατοικία ως παλιά, σημειώνοντας ότι είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1970, ενώ το συγκεκριμένο μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία του ’70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το… τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρεις, εκτός κτιρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πιστοποιητικό του 2024 και η μεταφορά της σορού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι ο δήμαρχος του νησιού ήταν ο ίδιος που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου.

Σε ερώτηση του ALPHA για το εάν μετάνιωσε για την πιστοποίηση, ο κ. Βεντούρης απάντησε: «Φυσικά. Εάν το ήξερα θα το είχα δώσει;».

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Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και όλα τα έγγραφα που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του νεαρού και να συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.