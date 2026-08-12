Για απουσία του ρελέ ασφαλείας στον ηλεκτρικό πίνακα κάνει λόγο η μητέρα του 17χρονου που έχασε τη ζωή του στην Κίμωλο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Κίμωλο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την Τετάρτη (12/08), ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού όπου διέμενε με τη μητέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της οικογένειας στο νησί. Η οικογένεια διαμένει μόνιμα στην Ιρλανδία, ενώ η μητέρα του ανήλικου κατάγεται από την Κίμωλο.

Στο επίκεντρο ο θερμοσίφωνας και ο ηλεκτρικός πίνακας

Βασικό αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, με ιδιαίτερη έμφαση στον θερμοσίφωνα, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί από πού προήλθε η διαρροή, κάτι το οποίο θα εξακριβώσει η τεχνική διερεύνηση.

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Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές είναι η αναφορά ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, ένας μηχανισμός ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν ανιχνεύσει διαρροή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν και εξετάζουν τα έγγραφα που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε ελεγχθεί κατά την έκδοση του πιστοποιητικού, ποια ήταν τότε η κατάσταση της εγκατάστασης και εάν είχαν εντοπιστεί προβλήματα ή ελλείψεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με το δυστύχημα.

Για τον λόγο αυτό έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ενώ η Αστυνομία αναμένει την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του 17χρονου

Η μητέρα του ανήλικου έχει αναφέρει στις Αρχές ότι δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας στον ηλεκτρικό πίνακα.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, χωρίς να έχει εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα για την αιτία του θανάτου.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα εάν από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν τυχόν ευθύνες για την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Η σορός του 17χρονου έχει μεταφερθεί από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ευρήματα αναμένεται να αποσαφηνίσουν την ακριβή αιτία θανάτου και να επιβεβαιώσουν εάν ο ανήλικος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.