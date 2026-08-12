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Διεκόπη προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος».

Νεκρός ανασύρθηκε 61χρονος που έπεσε το πρωί στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:00 όταν ο άνδρας έπεσε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στις γραμμές με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης έλαβαν μέρος δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Εξαιτίας του περιστατικού, είχαν διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος» και η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξαγόταν μόνο στο τμήμα «Σεπόλια - Ελληνικό». Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Ελληνικό-Ανθούπολη.